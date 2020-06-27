"Мы вас не узнали": Пугачева появилась в серебристых обтягивающих леггинсах

Роман Родин уже несколько лет является личным фотографом звезды. Благодаря мужчине Алла Пугачева может вспоминать былые времена и рассказывать поклонникам о разных периодах своей жизни. На этот раз в объектив Романа попал еще тот отрезок времени, когда Алла была замужем за Филиппом Киркоровым.

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