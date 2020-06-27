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"Мы вас не узнали": Пугачева появилась в серебристых обтягивающих леггинсах

Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Роман Родин уже несколько лет является личным фотографом звезды. Благодаря мужчине Алла Пугачева может вспоминать былые времена и рассказывать поклонникам о разных периодах своей жизни. На этот раз в объектив Романа попал еще тот отрезок времени, когда Алла была замужем за Филиппом Киркоровым.
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Во многих интервью Алла Пугачева признавалась, что Родин стал уже близким другом семьи, и, если кому-то нужны архивные фотографии, он всегда проявит несколько эксклюзивных и провокационных моментов с пленки. В свое время Роман пристально наблюдал за жизнью примадонны, даже ходил за ней по пятам. Стоит отметить, что звездный фотограф выискивал удобные случаи для съемки не только Аллы Пугачевой, но и Бориса Моисеева, Валерия Леонтьева и других артистов.

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Несколько дней назад Роман Родин решил показать общественности культовый снимок, на котором запечатлена примадонна вместе с молодым Филиппом Киркоровым. Напомним, что первым кадром, произведшим фурор, стал тот, который был исполнен фотографом в солнечной Болгарии. На нем Алла Пугачева позировала в купальнике свим-дресс.

Сейчас поклонники звезды заметили, что во внешности их кумира произошли поразительные изменения. По словам подписчиков социальной сети Инстаграм, на данный момент Алла Пугачева выглядит более подтянутой и ухоженной.

На новом фото, опубликованном на странице Родина, примадонна появилась в привычной для себя черной тунике и неожиданно – кожаных атласных леггинсах цвета металлик, которыми лишний раз подчеркнула стройные ноги.

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Публикация от Роман Родин (@romanrodin1959)

"Это Иерусалим! Церковь, где венчались Алла и Филипп! Приехали вспомнить спустя время, как это было! Такие события не забываются", – так прокомментировал архивный снимок сам Роман Родин.

Фанаты Аллы Пугачевой набросились на фотографа, высказав претензию по поводу того, что мужчина не смог передать всю красоту певицы. Поклонники уверены, что Роман сфотографировал исполнительницу не в лучшем свете, из-за чего ее практически не узнать на снимке.

Автор: 27 июня 2020, 10:55 Источник: Инстаграм Романа Родина ✓ Надежный источник

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