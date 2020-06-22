"Старая хабалка": Гузееву ткнули лицом в грязь за пропитую красоту

Недавно Лариса Гузеева сфотографировалась вместе с Константином Эрнстом, Татьяной Навкой, Татьяной Тарасовой и Юлией Барановской. Снимок тут же попал в поле зрения светского блогера Лены Миро, которая прошлась катком по всем участникам фотосессии.
Навке от обозревательницы досталось за "скучность" и неудачный выбор наряда, а Эрнст получил оплеуху за плохой уход за лицом. По мнению Миро, оно похоже на дрожжевое тесто, выливающееся из кадки. Барановскую она сравнила с картонной статуэткой самой себя.
Больше всех от блогера досталось Ларисе Гузеевой. По мнению интернет-звезды, Гузеева негативно выделяется даже на фоне других участников. "Мерзее всех, конечно, старая хабалка Гузеева, которая лет 40 назад была действительно красивой женщиной", – отметила Лена.
Миро считает, что свою красоту ведущая шоу "Давай поженимся!" пропила, прокурила и проела, а в результате превратилась в тучную женщину со скверным характером и вычурным макияжем. Обозреватель заключила, что актриса выглядит старой и страшной и ведет себя "дешево".
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