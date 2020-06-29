Известный дизайнер рассекретил новое увлечение разведенной Аллегровой

Попавший в Сеть редкий кадр Ирины Аллегровой, на котором она запечатлена без парика и макияжа, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Поклонников певица не впечатлила. Они считают, что ее с финансами можно выглядеть и лучше. Особенно сильно критикуют платье, которое надела Ирина: такие называют бабушкиными. Известный дизайнер Аника Керимова вступилась за "шальную императрицу".



"Ирина Александровна смотрится на этой фотографии очень стильно и модно, – заверила Аника. – Цвет хаки в те времена был очень актуальным. Не забывайте, что в 90-е годы был страшный дефицит. Люди не знали, где приобрести кусочек ткани, чтобы сшить себе что-то новое". ​ ​

По словам Керимовой, Аллегрова сделала правильно, что отдала предпочтение платью приглушенной расцветки. "Несмотря на то что Ирина – женщина яркая, ей очень идут темные цвета: черный, зеленый, изумрудный, темно-синий, – продолжила Аника. – Она молодец, что не использует яркие расцветки: оранжевый, желтый, розовый. На ней они будут смотреться не столь эффектно".

"Мне всегда нравилось, как одевается Ирина Александровна. Она, как никто другой, умеет с помощью одежды подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Хотя недостатков у нее, кажется, и нет! Я с ней познакомилась на "Новой волне" в Сочи. За кулисами была поражена ее фигурой: Ирина выглядит как молодая девушка! ​Она была вместе с внуком. Со стороны можно подумать, что она – его девушка!" – отметила дизайнер.

Керимова знает, что Аллегрова в последнее время крайне редко выходит на сцену. У 68-летней "императрицы" другие увлечения. "У нас есть общие знакомые, – заявила Аника. – Они мне рассказали, что в последнее время Аллегрова больше занята семьей и домом. Не так давно у нее появилось новое увлечение: она теперь печет хлеб и чувствует себя абсолютно счастливой. Я тоже рада за нее. "Императрица" заслуживает счастья, как никто другой. Она – великая женщина, которая имеет право жить так, как хочется".