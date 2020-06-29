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Опасная химия: у Заворотнюк выпали волосы

Опасная химия: у Заворотнюк выпали волосы

Анастасия Заворотнюк с дочкой. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочь Анастасии Заворотнюк пришла в ужас из-за некачественных услуг мастера, который работает в салоне красоты. Девушка рассказала о случившемся поклонникам.
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На днях наследница Анастасии Заворотнюк Анна пришла в салон красоты на Рублевке, который посещают многие знаменитости. Девушка захотела сделать окрашивание. Во время процедуры она почувствовала, что ее волосы, обернутые в фольгу, сильно нагрелись, но мастер пояснил: так и должно быть.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Спустя несколько десятков минут Анне смыли краску. После этого девушка весьма удивилась, ведь ее волосы стали как мочалка. Более того, несколько прядей волос выпали. Дочь знаменитой актрисы захотела пообщаться с менеджером, но тот к ней не подошел. Мастер начал уверять Анну, что произошедшее – чуть ли не ее вина.

Так или иначе, девушка не заплатила. Ей подарили средства по уходу за волосами, а также предложили процедуры по их восстановлению. После этого Заворотнюк-младшей пришлось сделать короче свои волосы.

"Это профессиональный салон с высокими ценами, и такого качества результата я никак не ожидала", – написала Анна в своем инстаграм-аккаунте.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Тем временем Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с раком мозга. Несмотря на то что актриса находится дома, ее состояние контролируют врачи. К счастью, артистке становится лучше. Ее супруг Петр Чернышев много работает, чтобы оплатить лечение. Анна развивает свой инстаграм-аккаунт, который также приносит доход семье.

Автор: 29 июня 2020, 09:21 Источник: Instagram

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