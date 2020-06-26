Близкий друг назвал возможную причину страшной болезни Заворотнюк

Здоровье Анастасии Заворотнюк уже больше года является объектом пристального внимания поклонников. Родные актрисы не подтверждают слухи о диагнозе, из-за чего появляется все больше спекуляций на эту тему.

По неподтвержденным данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком мозга. Семья не показывает, как выглядит артистка сейчас, однако периодически сообщает о ее состоянии.

Друг Анастасии Заворотнюк в беседе с журналистами отметил, что за год до беременности звезда проходила полное обследование. МРТ не обнаружило в мозге никаких опухолей.

Актриса и ее молодой муж Петр Чернышев так сильно хотели общего ребенка, что были готовы почти на все. После проверки здоровья артистка начала гормональную терапию, которая позволила провести процедуру экстракорпорального оплодотворения.

После появления на свет дочери Милы актриса внезапно пропала. Как отметил собеседник, болезнь у Анастасии Заворотнюк развивалась стремительно – ее обнаружили спустя несколько месяцев после родов. Он считает, что гормональная терапия перед ЭКО могла спровоцировать появление опухоли.

Первые слухи о том, что супруга фигуриста Петра Чернышева больна, появились около года назад. Звезда резко перестала посещать светские мероприятия, а затем исчезла из соцсетей. Уже в ноябре 2019-го журналисты сообщили о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк.

По данным СМИ, после операции актриса чувствует себя хорошо. Если состояние ухудшится, звезда может стать одним из добровольцев, на которых испытывают вирусы, убивающие раковые клетки.

Стоит отметить, что у Жанны Фриске опухоль в мозге также обнаружили после появления на свет сына Платона. Женщина узнала о диагнозе еще беременной, однако доносила малыша, а после начала химиотерапию. Возможно, именно из-за упущенного времени победить болезнь звезде не удалось.