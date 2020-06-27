Внучка Пугачевой восхитила пародией на песню матери

Маленькой Клаве всего восемь лет. Но она уже стала объектом пристального внимания общественности, во многом – благодаря своей знаменитой маме – Кристине Орбакайте.

В своем инстаграм-аккаунте Клавдия Земцова опубликовала видео с пародией на одну из последних песен матери "Свобода", вышедшую в свет лишь в мае 2020 года. При этом голоса самой внучки Аллы Пугачевой на видео не слышно: она лишь открывает рот под слова песни, наложенные на видеоряд.

Кроме того, Клава применила забавную маску, которая время от времени "окрашивала" ее лицо ярким макияжем. От этого девочка казалась намного взрослее.

"Мысли пущу я на ветер. Я не грущу, мне спокойно...", – пела внучка Аллы Пугачевой.

Подписчиков девочки восхитил ее перформанс. Многие отметили, что Клава Земцова очень быстро взрослеет и с возрастом становится все больше похожей на своих маму и бабушку.

Стоит отметить, что Клава начала заниматься творчеством с ранних лет. Уже в двухлетнем возрасте она снялась вместе с матерью в ее клипе на песню "Московская осень". Кроме того, девочка занимается балетом и даже выступает на различных соревнованиях, занимая призовые места. Примечательно, что Клава на год старше своих дяди и тети – Лизы и Гарри Галкиных – детей Аллы Пугачевы и Максима Галкина. Иногда она приезжает к ним в гости.