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Внучка Пугачевой восхитила пародией на песню матери

Внучка Пугачевой восхитила пародией на песню матери

Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Маленькой Клаве всего восемь лет. Но она уже стала объектом пристального внимания общественности, во многом – благодаря своей знаменитой маме – Кристине Орбакайте.
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В своем инстаграм-аккаунте Клавдия Земцова опубликовала видео с пародией на одну из последних песен матери "Свобода", вышедшую в свет лишь в мае 2020 года. При этом голоса самой внучки Аллы Пугачевой на видео не слышно: она лишь открывает рот под слова песни, наложенные на видеоряд.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Кроме того, Клава применила забавную маску, которая время от времени "окрашивала" ее лицо ярким макияжем. От этого девочка казалась намного взрослее.

"Мысли пущу я на ветер. Я не грущу, мне спокойно...", – пела внучка Аллы Пугачевой.

Подписчиков девочки восхитил ее перформанс. Многие отметили, что Клава Земцова очень быстро взрослеет и с возрастом становится все больше похожей на своих маму и бабушку.

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Публикация от Claudia Zemtsova (@claudiazemtsova)

Стоит отметить, что Клава начала заниматься творчеством с ранних лет. Уже в двухлетнем возрасте она снялась вместе с матерью в ее клипе на песню "Московская осень". Кроме того, девочка занимается балетом и даже выступает на различных соревнованиях, занимая призовые места. Примечательно, что Клава на год старше своих дяди и тети – Лизы и Гарри Галкиных – детей Аллы Пугачевы и Максима Галкина. Иногда она приезжает к ним в гости.

Автор: 27 июня 2020, 18:03 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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