Поразительно изменившийся Максим Галкин вызвал восторг

Максим Галкин порадовал поклонников архивными снимками. Юморист показал, как он выглядел в конце прошлого века.

С годами Максим Галкин нисколько не изменился, просто отрастил волосы. К такому выводу пришли поклонники после того, как юморист выложил в свой инстаграм-аккаунт серию снимков, сделанных в 1990-х годах.

На первом кадре, как пояснил сам Галкин, он лежит на берегу Балтийского моря в Юрмале. Тогда пародист был одет в светлые джинсы и белую футболку. На другом снимке муж Аллы Пугачевой запечатлен в гидрокостюме на фоне водных лыж. Очевидно, Максим был поклонником экстрима. Помимо этих кадров, Галкин опубликовал еще шесть фотографий.

Поклонники, которые уже давно следят за творчеством юмориста, не были удивлены внешнему виду Максима. А вот остальные не скрыли своего удивления и написали следующее: "Не узнала вас!", "Молодость Макса непоколебима... На всех фото это запечатлено...", "Словно совсем другой человек, не имеющий ничего общего с Максимом Галкиным".

Один из пользователей Сети отметил, что тогда Максим был еще неискушенным славой. Но Галкин возразил и написал: "Уже вкусил немного". Нескромность мужа Пугачевой рассмешила некоторых фолловеров.



Вероятно, такая серия снимков была сделана в честь Дня молодежи, который отмечается 27 июня. Некоторые подписчики поздравили Галкина с этим праздником, несмотря на то, что юмористу уже 44 года.