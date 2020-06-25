Галкин показал архивные фото отца-офицера

Накануне Максим Галкин опубликовал в своем инстаграм-профиле кадры с папой. Юморист отметил, что пропустил День отца, но решил исправиться и рассказать историю своей семьи.

Александр Галкин был советским офицером, при этом являлся эталоном не только для него, но и для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили. Супруг Аллы Пугачевой рассказал, что отец прошел большой путь от мальчишки из уральской глубинки до генерала-полковника.

Также родитель Максима Галкина был ученым, который работал над техническим обеспечением, эксплуатацией и применением бронетанковой техники в полевых условиях. За это его удостоили Госпремии. В конце 80-х – начале 90-х Александр Александрович отвечал за танковое и военное автомобилестроение СССР и России.

Максим Галкин с теплотой вспоминает о папе. Он говорит, что его отец был любящим родителем для него и брата, а также прекрасным рассказчиком и душой компании. Артист отметил, что ему не нужен повод, чтобы почтить память предка, однако рассказать о нем своим подписчикам – это приятно.

В одном из интервью супруг Аллы Пугачевой говорил, что в конце 90-х папа заболел онкологией, следом такой же диагноз подтвердили и у мамы. К тому моменту пародист уже прилично зарабатывал и мог обеспечить родителям лучшее лечение. К сожалению, это не помогло. В начале 2000-х Максим Галкин осиротел.