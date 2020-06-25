Галкин показал архивные фото отца-офицера

Александр Галкин был советским офицером, при этом являлся эталоном не только для него, но и для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили. Супруг Аллы Пугачевой рассказал, что отец прошел большой путь от мальчишки из уральской глубинки до генерала-полковника.
Также родитель Максима Галкина был ученым, который работал над техническим обеспечением, эксплуатацией и применением бронетанковой техники в полевых условиях. За это его удостоили Госпремии. В конце 80-х – начале 90-х Александр Александрович отвечал за танковое и военное автомобилестроение СССР и России.
Максим Галкин с теплотой вспоминает о папе. Он говорит, что его отец был любящим родителем для него и брата, а также прекрасным рассказчиком и душой компании. Артист отметил, что ему не нужен повод, чтобы почтить память предка, однако рассказать о нем своим подписчикам – это приятно.
В одном из интервью супруг Аллы Пугачевой говорил, что в конце 90-х папа заболел онкологией, следом такой же диагноз подтвердили и у мамы. К тому моменту пародист уже прилично зарабатывал и мог обеспечить родителям лучшее лечение. К сожалению, это не помогло. В начале 2000-х Максим Галкин осиротел.
Популярные темы форума
Как вам Навальный?
Скоро нас оцифруют
Поправки
Нулевой ответил за базар
Хочу работать
Признаки что девушка вами заинтересовалась
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Гадалки питера
негры и люди одинаковы?
оскорбили мать