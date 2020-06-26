Фото Пугачевой в купальнике "слили" в Сеть

В Сети появилась фотография Аллы Пугачевой в купальнике. Кадр выложил режиссер Роман Родин. На его странице в "Инстаграм" можно найти множество публикаций из архива.

Особенно много снимков из 90-х с Примадонной и Филиппом Киркоровым. В то время они как раз были женаты, и пару часто можно было увидеть вместе на различных мероприятиях.

Снимок Аллы Пугачевой в купальнике сделан в 1994 году в Болгарии во время отдыха на Золотых Песках. На фото певица стоит рядом с продюсером Олегом Непомнящим, они смотрят вверх. Как отметил Роман Родин, на балконе стоит Филипп Киркоров и что-то рассказывает.

Примадонна запечатлена в черном слитном купальнике и солнечных очках. Несмотря на то, что кадр сделан летом, на певице надета курточка. Режиссер заявил, что в тот день артистка хотела позагорать, однако погода испортилась, поэтому пришлось утеплиться.

В комментариях подписчики негативно отреагировали на внешний вид звезды. "Sorry,какие некрасивые люди (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вряд ли алла в восторге! эдакая дородная тетка на курьих ножках!" – пишут люди.

Как отметил Роман Родин, в тот период Алла Пугачева и Филипп Киркоров сидели на своеобразной "диете". Пара употребляла в пищу только сыр и вино.