"Буду самым счастливым человеком": дочь больной раком Заворотнюк сделала странное заявление

В своих публикациях в соцсетях дочь звезды "Моей прекрасной няни" регулярно делится новостями с подписчиками. Однако подробности состояния матери не раскрывает.

Это порядком надоело ее поклонникам. Многие справедливо отмечают: если бы родные Анастасии Заворотнюк рассказали правду о ее здоровье, это позволило бы пресечь спекуляции, слухи и домыслы на эту тему.

Тем не менее окружение актрисы продолжает хранить молчание. И на сей раз дочь артистки Анна Заворотнюк решила поделиться с подписчиками очередной радостной новостью, не связанной с ее матерью.

Анна рассказала, что впервые за три месяца пойдет в салон красоты и сделает маникюр и педикюр. "И буду самым счастливым человеком в мире!" – добавила девушка. Наблюдатели сочли странным, что "самым счастливым человеком" ее сделает не выздоровление матери, а уход за ногтями.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк не появляется на публике с начала осени прошлого года. Тогда СМИ сообщили, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга. Родные и близкие Анастасии подтвердили, что она тяжело больна, но уточнять диагноз не стали.

