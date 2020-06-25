Королева секса: веселая вдова Хворостовского порезвилась на траве после стаканчика

Флоранс Илли-Хворостовская была прекрасной музой знаменитого русского баритона до самой его смерти, но находилась не в тени его славы, а шла с ним рука об руку. Замуж после смерти мужа она так пока больше и не вышла. Но, если судить по соблазнительным фотографиями, которые Флоранс изредка публикует на своих страницах в социальных сетях, в одиночестве она долго не будет.
Траур по мужу предписывается обычаями держать год. На это время вдове надлежит отказываться от ношения яркой одежды и макияжа, нужно пропускать праздники и развлекательные программы, исключены танцы и веселье. Необходимо воздержаться от вступления в брак в течение года.
Теперь про все это можно забыть и жить дальше. На полную катушку. 50-летняя Флоранс Илли-Хворостовская выглядит шикарно! Она посвежела, похорошела, помолодела – стала еще прекраснее.
Очередное фото, которым Флоранс поделилась с поклонниками на своей странице, произвело фурор. Она с бокалом в руках резвится на травке под солнышком. Босые ноги, глубокое декольте, легкое, подчеркивающее соблазнительные формы платье, ослепитальная улыбка, призывная поза... "Королева секса!", "Восхитительная женщина", "Нежная, как цветок", "Веселая и счастливая", – восторгаются подписчики. И все желают красавице снова обрести счастье и любовь.
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