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Делящий с парнем постель Андрей Григорьев-Апполонов мечтает об усыновлении детей гей-парами

Делящий с парнем постель Андрей Григорьев-Апполонов мечтает об усыновлении детей гей-парами

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Андрей Григорьев-Апполонов (младший) – зять и крестный сын Андрея Григорьева-Апполонова из группы " Иванушки International". Сергей Григорьев-Апполонов является племянником Рыжего. А вместе они – группа #APPolonovGang. Их образы очень смелые, они выступают в гей-клубах, вот и решили поклонники, что делят парни не только сцену, но и постель. Корреспондент "Дни.ру" получил информацию из первых рук.
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Андрей и Сергей уверяют, что никогда не стремились педалировать гей-тему. "Зритель видит в нашем искусстве то, что он хочет видеть. Мы вообще стараемся быть самими собой и совсем не пытаемся выстраивать какой-то выдуманный имидж", – заявили артисты.

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Они привыкли к тому, что многие мужики пытаются их соблазнить. "Как любые публичные люди мы постоянно получаем непристойные предложения – и от женщин, и от мужчин, – признались музыканты. – Не видим в этом ничего плохого. Это просто побочный эффект популярности, к которому можно и нужно привыкнуть".

Ребята серьезно изучали научные теории по гендерной идентификации и взаимоотношению полов, поэтому убеждены: исключительно гетеросексуалами и гомосексуалами является лишь небольшая часть людей. Ориентация большинства – бисексуальность.

Артисты знают, что на нашей сцене довольно много любителей однополых контактов. "В творческих профессиях, как правило, можно встретить больше геев, чем в других отраслях, – отметили Григорьевы-Апполоновы. – При этом в развитых странах, где гомосексуальность является абсолютной нормой как на законодательном, так и на социальном уровне, гомосексуалы выбирают самые незаурядные профессии, которые не имеют ничего общего с творчеством".

Как известно, многие певцы и актеры не скрывают своей гомосексуальной ориентации. Покойный Джордж Майкл, Рикки Мартин, Элтон Джон – их любовь к мужчинам никого не шокировала. Российские же звезды совершать каминг-ауты не спешат, хотя все и так знают об их связях с мужиками...

Фото: пресс-служба

"Мы думаем, что это просто вопрос времени, и россияне, как любой цивилизованный народ, начнут открыто говорить о своем гомосексуализме, – убеждены Григорьевы-Апполоновы. – Ведь научились же мы наконец-то выкидывать мусор на улице в урны и убирать за собой на природе после пикника. Так и в других вопросах общепринятых и цивилизованных норм скоро подтянемся".

Фото: пресс-служба

Многим кажется, что членов популярного дуэта связывает не только фамилия и родство с "Иванушкой", но и постель. "Мы лучшие друзья, коллеги, близкие по духу люди. Очень часто делим друг с другом все, что у нас есть. На гастролях, бывало, спали в одном номере, деля и постель", – не стали скрывать Сергей и Андрей.

Фото: пресс-служба

Они мечтают, чтобы в нашей стране гей-парам законодательно разрешили усыновлять детей. "Сексуальная ориентация, национальность или цвет кожи не могут быть помехой, – убеждены артисты. – Усыновлять детей нельзя тем, кто не может дать ребенку нормальные условия жизни. Например, наркоманам или алкоголикам. Однополые же пары являются прекрасными родителями, при этом их дети не становятся от этого геями или лесбиянками".

Автор: 22 июня 2020, 11:15
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