"Уезжает в Гагры с новым парнем": гей-разоблачение Харламова после новости о разводе

Новость о разводе Гарика "Бульдога" Харламова и Кристины Асмус прозвучала громом среди ясного неба. Супруги прожили восемь лет, вместе воспитывают пятилетнюю дочь Настю... Сегодня появляются самые фантастические слухи о причинах расставания.



Известный политолог, публицист и ведущий Станислав Белковский в своем телеграм-канале предположил, что Харламов и Асмус могли поссориться из-за... поправок в Конституцию. Якобы Гарик призывал активно голосовать за них, тогда как Кристина стоит на оппозиционной платформе и поддерживает точку зрения опального Навального. Версия, конечно сенсационная и фантастическая одновременно.

"Господин Белковский, вы, вроде, известный политолог, вас слушают люди, – обратился к Станиславу Гарик. – Зачем эти идиотские вбросы? Мы разводимся из-за поправок в Конституцию? Вы серьезно? Я бы прошел мимо этого бреда, но вы же манипулируете людьми подобным образом!"

Но дал "Бульдог" и свой ответ Чемберлену! Получи, мол, фашист гранату! "Согласно одной из версий, г-н Белковский, за этот вброс получил 84 евро и собирается поехать на эти деньги в Гагры со своим новым парнем! Нравится , г-н Белковский?"

Про парня, конечно, заявление не менее смелое, чем про развод по причине несогласия с поправками. Люди думают, что Белковский был несколько раз женат, что имеет родных и приемных детей. А тут такое гей-разоблачение...

Напомним, что Кристина Асмус накануне сама рассказала о причинах развода, дабы снять все вопросы. "Довела мужика, – в шутку сообщила она. – Но хочу сразу прояснить ситуацию, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом. Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тё5плые дружеские отношения во благо нашей дочки".