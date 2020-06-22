Стало известно о прибавлении в семье Пугачевой

Как оказалось, у Владислава уже есть сын от предыдущих отношений. Мальчика по имени Женя на воспитание забрала Примадонна. Опекунство она оформила на личного водителя. Племянник певицы благодарен за то, что та помогла ему в трудную минуту, однако заявил, что хочет воспитывать ребенка самостоятельно – тем более скоро у восьмилетнего мальчика появится сестра.
Мать Владислава считает, что Алла Пугачева наказала их и забрала ребенка. Теперь вернуть Женю будет непросто. "Кто она и кто я, я проиграю, если они захотят", – причитает женщина в эфире шоу "Ты не поверишь".
Владислав уверен, что сын сейчас получает все самое лучшее. Племянник артистки мечтает обеспечить Женю на том же уровне. Кстати, в его честь он решил назвать и дочь, которая скоро появится. Как отметил молодой человек, переговоры с представителями звезды уже ведутся.
Жена Владислава Гузель поддерживает его решение вернуть сына. Она уверена, что малышка и ее брат должны расти вместе. Племянник Аллы Пугачевой очень переживает за супругу, так как та постоянно нервничает. Впрочем, поводы для беспокойства действительно есть. Недавно Владислав попал в больницу.
Гузель в эфире программы "Ты не поверишь" отметила, что его госпитализировали с болями в сердце, однако оказалось, что шалила поджелудочная. Владислав пожаловался, что его называют алкоголиком, но это не так. Как отметил мужчина, ему ставят капельницы и, возможно, прооперируют.
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