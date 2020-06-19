Известная певица обвинила Пугачеву в крахе своей карьеры

Как отметила знаменитость, когда распался Союз – наступила новая реальность, в которую она не смогла встроиться. Однако роковую роль в участи артистки сыграло неаккуратно сказанное слово Примадонны.
Валентина Легкоступова в эфире программы "Судьба человека" вспомнила о том случае. Певица заявила, что Алла Пугачева давала интервью журналисту – некому Урмасу Отту. В беседе с ним звезда как-то небрежно произнесла фамилию коллеги по сцене. "Это сыграло роковую роль", – уверена она.
Спустя время об инциденте доложили знаменитости: мол, тебя Примадонна по телевизору оскорбила. Как отметила Легкоступова, она пересмотрела интервью королевы поп-сцены. В целом ничего ужасного та не сказала, но осадочек, как говорится, остался.
В разговоре с Борисом Корчевниковым певица добавила, что на ее долю выпало много испытаний. Она никому не пожелала бы жить во времена перемен.
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