Певице Татьяне Булановой стало хуже

Поклонники всерьез обеспокоены состоянием Татьяны Булановой. Не успела артистка выписаться из больницы, куда попала чуть ли не в предынсультном состоянии, как снова пожаловалась на недомогание.

10 мая Татьяна Буланова должна была дать онлайн-концерт. В связи с режимом самоизоляции, введенным из-за пандемии коронавируса, певица, как и прочие представители отечественного шоу-бизнеса, осталась без выступлений, гастролей, съемок. Чтобы напомнить о себе, Татьяна Буланова решила спеть в Сети, причем на виртуальный концерт продавала билеты.

Однако ей пришлось перенести выступление. Звезда объяснила это техническими проблемами, но многочисленные поклонники убеждены, что она просто не восстановилась после больницы. Якобы ухудшение состояния и стало причиной того, что артистка не смогла петь в назначенный день.

Как оказалось, Татьяна Буланова действительно почувствовала недомогание. "Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая", – сообщила артистка. Певица хотела бы, чтобы это был не коронавирус, который косит всех подряд.

"Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость – сделаю это", – отметила Татьяна Буланова.

Напомним, что популярную исполнительницу госпитализировали в петербургский медицинский центр. Врачи посчитали, что у артистки проблемы с сердцем, но после обследования выявили микроинсульт. Татьяна Буланова провела несколько дней в реанимации. Затем ее перевели в отдельную палату. Вскоре певица вышла на связь с обеспокоенными поклонниками и заверила, что с ней все в порядке.