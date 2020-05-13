Певице Татьяне Булановой стало хуже

10 мая Татьяна Буланова должна была дать онлайн-концерт. В связи с режимом самоизоляции, введенным из-за пандемии коронавируса, певица, как и прочие представители отечественного шоу-бизнеса, осталась без выступлений, гастролей, съемок. Чтобы напомнить о себе, Татьяна Буланова решила спеть в Сети, причем на виртуальный концерт продавала билеты.
Однако ей пришлось перенести выступление. Звезда объяснила это техническими проблемами, но многочисленные поклонники убеждены, что она просто не восстановилась после больницы. Якобы ухудшение состояния и стало причиной того, что артистка не смогла петь в назначенный день.
Как оказалось, Татьяна Буланова действительно почувствовала недомогание. "Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая", – сообщила артистка. Певица хотела бы, чтобы это был не коронавирус, который косит всех подряд.
"Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость – сделаю это", – отметила Татьяна Буланова.
Напомним, что популярную исполнительницу госпитализировали в петербургский медицинский центр. Врачи посчитали, что у артистки проблемы с сердцем, но после обследования выявили микроинсульт. Татьяна Буланова провела несколько дней в реанимации. Затем ее перевели в отдельную палату. Вскоре певица вышла на связь с обеспокоенными поклонниками и заверила, что с ней все в порядке.
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