Буланова бросила пить после истории с госпитализацией

Певица заявила, что ее больше ничего не беспокоит и она полностью здорова. Напомним, что Татьяна попала в национальный медицинский исследовательский центре им. В. А. Алмазова практически в предынсультном состоянии. К счастью, никаких серьезных изменений не произошло. Буланова быстро пошла на поправку.
После прохождения лечебного курса, Татьяна отправилась домой. Но уже через несколько дней Буланова пожаловалась на жуткую простуду и перенесла свой онлайн-концерт.
Татьяна мечтает о скорейшем окончании карантина и начале нормальной жизни.
"Я абсолютно восстановилась. Никаких упражнений, ничего не делала. Режим? Я полностью отказалась от алкоголя – от любого", – призналась Буланова.
По словам певицы, она ждет не дождется своего возвращения на сцену. Татьяна надеется, что в начале зимы сможет порадовать своих поклонников концертами.
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