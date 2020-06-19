"Это очень резко, так нельзя": Лолита обиделась на Аллу Пугачеву

Лолита Милявская много лет знакома с Аллой Пугачевой. Певица призналась, что у нее к Примадонне было неоднозначное отношение.

Лолита Милявская считается одной из самых экстравагантных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Она не боится рубить правду-матку и говорить о своих чувствах, иногда жестко припечатывает коллег. Из-за острого языка певицы не все ее любят.

Звезда утверждает, что стала такой благодаря Алле Пугачевой. Мол, это Примадонна научила быть ее прямолинейной на грани резкости. По признанию певицы, та была очень сурова.

"Люлей она мне давала на протяжении жизни за разные творческие вещи. Я всегда ее слушала и была благодарна. Один раз обиделась, но это было в начале карьеры. Мне казалось, это очень резко, так нельзя, а теперь понимаю: вот от кого я научилась", – сказала Милявская.

Певица отметила, что Пугачева никогда ее не хвалила. "Вот сейчас я от нее иногда слышу какие-то добрые слова, причем каждое – на вес золота. Она говорит: "Ну вот теперь мне нравится". Очень коротко и без всяких рассуждений", – констатировала артистка.

Зашла речь и о личной жизни Лолиты. После расставания с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым она сильно похудела. Артистка утверждает, что не прибегала к диетам.

"Самое главное – избавление от всего ненужного, в том числе людей, потому что все они носят характер раздражителей. Я почистила круг приблизительно на пять-шесть человек, причем без капли сожаления!" – раскрыла секрет певица.