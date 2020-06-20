Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Суббота
20 июня
Лента новостей
14:04
Изгнанную из театра Татьяну Доронину госпитализировали
13:54
Пригожин показал видео с беременной певицей Валерией
13:53
"Нет получше?": поклонники недовольны выбором актрисы на роль принцессы Дианы
13:29
"Она все видит": Цискаридзе скорбит по ушедшей из жизни матери
13:28
"Шаг в будущее": ГУУ открыл в Москве две фотовыставки об искусственном интеллекте
13:16
Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа
13:04
Стало известно о жестокости Ефремова к женам и любовницам: Сколько женщин изувечил
13:03
Жена Александра Цекало загадала на день рождения весьма интересное желание
12:49
Народу показали квартиру погибшего из-за Ефремова водителя
12:24
Анджелина Джоли впервые озвучила причину расставания с Брэдом Питтом
12:05
Наталья Фриске удивила преображением после коррекции части лица
11:55
"Как Бузова": Лолиту с новыми волосами обвинили в подражании певице
11:36
"Ты был таким жирным?": Басков после голодания шокировал народ
11:18
"Он и так уже получеловек": отсидевший Долинский о смерти Ефремова в тюрьме
11:10
В Кремле ответили на намеки Лукашенко о вмешательстве в выборы
11:00
"Жизнь продолжается": вдова Хворостовского о возможном появлении нового мужчины
10:59
"Михаил Олегович очень сильно страдает": адвокат рассказал о жестком разговоре с Ефремовым
10:17
Защитившему Ефремова Домогарову пришлось прятаться
06:01
"Я и банан": дочь Фандеры снялась в эротической сцене
04:02
Возлюбленная Тимати купила отдельную квартиру после разговоров об измене
02:28
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июня 2020 года
02:07
"Просто обнимите дерево": Екатерина Андреева продемонстрировала странный трюк в шортах
23:55
Раздевшаяся догола в лесу Серябкина сверкнула обручальным кольцом
21:45
"Пил пиво": таксист рассказал об употреблении Ефремовым спиртного за несколько часов до ДТП
21:44
На Алтае бабушка месяц держала своего маленького внука в подвале взаперти
21:35
В Чите трехлетний ребенок случайно утопил машину с мужчиной внутри
21:26
Ученые рассказали о правильном способе использовании антисептика
21:22
Названы вредные для употребления в жару продукты
20:24
Зачем дочь Ефремова хочет взять опекунство над матерью-алкоголичкой
20:20
ВОЗ бьет тревогу: пандемия COVID-19 вошла в новую опасную фазу
19:57
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
19:54
Появились новые подробности переговоров семьи погибшего с Ефремовым
19:44
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:34
"Уйди! Фу": Нинидзе прогнала раздевшегося Виторгана
18:57
"Доила коров": уставшая от всего Успенская сбежала в деревню
18:12
Галустян высказался на тему современного юмора: Для дворового уровня – нормально
18:11
По губам текло: известная ведущая возбудила фривольным фото с язычком
18:03
Мир без посредников: как Биткоин Блокчейн изменит жизнь человечества
17:50
Больную раком Заворотнюк собрались лечить с помощью вирусов
17:48
Звезда сериала "Сваты" Артемьева сделала признание: Жизнь рассматриваю как путешествие в лодке
17:44
"Билеты на пособие купили?": Пригожина и Валерию затравили за видео
17:03
Молодая жена Петросяна похвасталась альбомом воспоминаний: Мне есть, чем полюбоваться
16:49
Сын решил пойти по стопам Хворостовского
16:44
Всплыло шокирующее видео с принцем Уильямом на фоне слухов о тяжелой болезни
16:27
Подольская слегла после ухода Преснякова
16:14
Стартовали съемки четвертого сезона сериала "Фитнес": В ситкоме появится новая героиня
16:01
Молодая жена Цекало вывалила в день рождения голую грудь
15:57
Синоптики рассказали о погоде в России в июле
15:52
Галустян рассказал о воспитании дочерей: Хочется в первую очередь быть другом
15:27
"Это же стыдно": Боня объяснила свои слова о россиянах-нищебродах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пенсионерка обратилась к Лукашенко: Снова будете сажать людей в тюрьму?
"Упырь, подонок, алкашная тварь": Александр Домогаров отказался выходить к зрителям
Состояние Жукова ухудшилось после жутких откровений
"Билеты на пособие купили?": Пригожина и Валерию затравили за видео
Не просыхает уже 43 года: как жена уживалась с алкашом и наркоманом Ефремовым
Самойлова утерла нос борющейся с раком Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пригожин показал видео с беременной певицей Валерией

Пригожин показал видео с беременной певицей Валерией

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Продюсер Иосиф Пригожин похвастался редким архивным видео. В кадре певица Валерия говорит о погоде.
прочитано 150 раз

Ролик, которым поделился в личном микроблоге продюсер, датирован июнем 1998 года. На записи певица Валерия рассказывает о погоде в эфире одного из телеканалов. Периодически артистка напевает свои песни.

ПО ТЕМЕ

"Билеты на пособие купили?": Пригожина и Валерию затравили за видео

"Это уж ни в какие ворота!": Валерия взорвалась из-за слухов о бешеном богатстве

Подписчики поблагодарили Пригожина за обнародование архивного видео. "А сейчас прогноз погоды так быстро говорят, что вникнуть не успеваешь, как говорят уже про что-то другое (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прикольная, молодюсенькая!!!", "Иосиф, какая же Валерия красивая и женственная. Эталон женской красоты и элегантности", "Дела давно минувших дней, грустно почему то ..." – рассуждали пользователи Сети.

Отметим, что в год, когда был записан этот ролик, певица Валерия родила сына Арсения. Это третий ребенок вокалистки. Вероятно, в момент съемок программы артистка уже была беременна, но срок был маленький.

Напомним, певица Валерия была замужем за продюсером Александром Шульгиным. В этих отношениях знаменитость родила дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения. В 2002 году вокалистка развелась с супругом. После расставания певица Валерия рассказала, что Шульгин поднимал на нее руку.

Автор: 20 июня 2020, 13:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путин ответил Зеленскому на слова о развязавшем Вторую мировую войну СССР
Народ устроил спор об истории после статьи Путина
Пенсионерка обратилась к Лукашенко: Снова будете сажать людей в тюрьму?
Силовики задержали главного соперника Лукашенко на президентских выборах

Шоу-бизнес

Пригожин показал видео с беременной певицей Валерией
"Нет получше?": поклонники недовольны выбором актрисы на роль принцессы Дианы
"Она все видит": Цискаридзе скорбит по ушедшей из жизни матери
Стало известно о жестокости Ефремова к женам и любовницам: Сколько женщин изувечил

Проишествия

Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности
Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Народу показали квартиру погибшего из-за Ефремова водителя

Гражданская жена Захарова пустила в дом журналистов
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые озвучила причину расставания с Брэдом Питтом

Артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Он и так уже получеловек": отсидевший Долинский о смерти Ефремова в тюрьме

Актер переживает за состояние Михаила Олеговича

Шоу-бизнес

Пригожин показал видео с беременной певицей Валерией

В кадре знаменитость говорит о погоде

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+