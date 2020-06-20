Пригожин показал видео с беременной певицей Валерией

Ролик, которым поделился в личном микроблоге продюсер, датирован июнем 1998 года. На записи певица Валерия рассказывает о погоде в эфире одного из телеканалов. Периодически артистка напевает свои песни.
Подписчики поблагодарили Пригожина за обнародование архивного видео. "А сейчас прогноз погоды так быстро говорят, что вникнуть не успеваешь, как говорят уже про что-то другое (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прикольная, молодюсенькая!!!", "Иосиф, какая же Валерия красивая и женственная. Эталон женской красоты и элегантности", "Дела давно минувших дней, грустно почему то ..." – рассуждали пользователи Сети.
Отметим, что в год, когда был записан этот ролик, певица Валерия родила сына Арсения. Это третий ребенок вокалистки. Вероятно, в момент съемок программы артистка уже была беременна, но срок был маленький.
Напомним, певица Валерия была замужем за продюсером Александром Шульгиным. В этих отношениях знаменитость родила дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения. В 2002 году вокалистка развелась с супругом. После расставания певица Валерия рассказала, что Шульгин поднимал на нее руку.
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