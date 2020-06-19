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"Билеты на пособие купили?": Пригожина и Валерию затравили за видео

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин с радостью сообщил поклонникам, что впервые за последние месяцы отправился в полет с женой. Однако в ответ он получил волну негатива.
прочитано 427 раз

В своем "Инстаграм" он выложил короткое видео из салона самолета. Звездная пара отправилась на торжественную встречу в Санкт-Петербург. При этом Иосиф Пригожин и певица Валерия соблюли все меры предосторожности, включая медицинские маски.

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Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"Забытые ощущения", – отметил продюсер. Многие подписчики не разделили его положительных эмоций. Дело в том, что они не забыли слова Иосифа Пригожина о бедствующих артистах и его просьбу о предоставлении ему из госбюджета единовременной выплаты в размере одного МРОТ.

"Некоторые люди всю жизнь пахали и никуда в своей жизни не летали! "Забытые ощущения" у них…", "Билеты на пособие купили? По цене МРОТ?" – затравили пару хейтеры. К слову, ранее Иосиф Пригожин спровоцировал публику на гнев, рассказав о красоте своей дачи в Швейцарии.

17 июня он оказался вновь втянут в скандал. В ряде СМИ появилась информация, что недавно жалующийся на упавшие доходы продюсер решил купить особняк на Рублевке стоимостью в 55 миллионов долларов. Иосиф Пригожин опроверг эти слухи в соцсети.

Автор: 19 июня 2020, 17:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Помолодевшая Валерия сводила семью в кино

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ребят, скиньтесь по 100 рубликов , чтобы пригожин не охлял. И валерке на трусы . Какие дешовые люди , создатели партии.
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