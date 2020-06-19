"Билеты на пособие купили?": Пригожина и Валерию затравили за видео

В своем "Инстаграм" он выложил короткое видео из салона самолета. Звездная пара отправилась на торжественную встречу в Санкт-Петербург. При этом Иосиф Пригожин и певица Валерия соблюли все меры предосторожности, включая медицинские маски.
"Забытые ощущения", – отметил продюсер. Многие подписчики не разделили его положительных эмоций. Дело в том, что они не забыли слова Иосифа Пригожина о бедствующих артистах и его просьбу о предоставлении ему из госбюджета единовременной выплаты в размере одного МРОТ.
"Некоторые люди всю жизнь пахали и никуда в своей жизни не летали! "Забытые ощущения" у них…", "Билеты на пособие купили? По цене МРОТ?" – затравили пару хейтеры. К слову, ранее Иосиф Пригожин спровоцировал публику на гнев, рассказав о красоте своей дачи в Швейцарии.
17 июня он оказался вновь втянут в скандал. В ряде СМИ появилась информация, что недавно жалующийся на упавшие доходы продюсер решил купить особняк на Рублевке стоимостью в 55 миллионов долларов. Иосиф Пригожин опроверг эти слухи в соцсети.
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