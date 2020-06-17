"Это уж ни в какие ворота!": Валерия взорвалась из-за слухов о бешеном богатстве

На эту тему знаменитость порассуждала в своем инстаграм-аккаунте. Она уверена, что кто-то явное преследует какие-то интересы, распространяя о ее семье неподтвержденную информацию.
Якобы, продюсер собирается купить особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов. По словам певицы Валерии, кто-то прописал красивый "сценарий".
"Сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом – вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну ребят, это уж ни в какие ворота! Это вы называете журналистикой?" – взорвалась артистка. Она добавила, что еще понимает, когда подобную информацию распространяют телеграм-каналы, к которым нет доверия.
Однако ее возмутило то, что ложь порой исходит от профессиональных журналистов. Исполнительница выразила надежду, что в России еще не перевелись думающие люди.
Отметим, что у певицы Валерии и Иосифа Пригожина нет дачи в России. Они не раз говорили об этом. Например, пандемию коронавируса они пережидают в квартире. В то же время у них имеется особняк в Швейцарии на берегу Женевского озера.
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