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"Не подходи к нам": дети шарахаются от сына Рудковской после информации о его психическом недуге

Яна Рудковская с сыном. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская никак не может остыть после скандала с одним из изданий, которое выпустило материал о том, что у сына продюсера, Александра, может быть психическое отклонение. Женщина рассказала, что последствия скандала до сих пор влияют на ее мальчика.
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Все началось с того, что несколько недель назад, когда в издании, которым руководит Наталья Шкулева, опубликовали комментарий некоего "специалиста". Тот заочно диагностировал у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александра психическое расстройство.

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Продюсер до глубины души расстроилась и оскорбилась за своего ребенка. Не услышав извинений, она пригрозила изданию судом. А теперь, в прямом эфире в своем инстаграм-аккаунте, Яна Рудковская пожаловалась, что после скандала другие дети сторонятся Гном Гномыча (так ласково она называет Александра).

"Когда Сашенька сейчас выходит во двор, его другие дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: "Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам", – рассказала Яна Рудковская. Ей и мужу, прославленному спортсмену Евгению Плющенко, пришлось сказать Саше, что, наверно, дети думают, что он болен коронавирусом.

"Теперь мы хотим продвинуть закон в Госдуму о том, чтобы запрещать СМИ печатать статьи про несовершеннолетних детей без разрешения родителей. История Саши – это показатель того, что теперь про любого ребенка можно написать вообще что угодно", – заключила Яна Рудковская.

Продюсер не скрывает своей реакции на эту чудовищную ситуацию. "Сейчас вы тронули маленького беззащитного мальчика! Это уже перебор. Меня просто накрыло. Это же ребенок, который еще не может себя защитить", – возмущенно заявила женщина.

Автор: 2 июня 2020, 15:33 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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