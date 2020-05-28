Сын Плющенко назвал главную цель в жизни

Наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко растет амбициозным мальчиком. Саша мечтает стать популярнее своего знаменитого отца-фигуриста.



Ребенок снялся в документальном фильме "Исповедь" Яны Рудковской. Гном Гномыч, как его ласково называют родители, уже добился заметных успехов на льду.

Многие поклонники гадают, удастся ли Саше превзойти отца – двукратного олимпийского чемпиона и двукратного серебряного призера Олимпийских игр. Сын Евгения Плющенко заявил, что будет к этому стремиться.

Свою жизнь он намерен связать с фигурным катанием. Прежде всего мальчик мечтает участвовать в Олимпиаде. "Хочу обыграть своего папу, хочу стать популярнее своего папы", – признался Саша Плющенко. На вопрос Яны Рудковской, кто его кумир, сын Евгения Плющенко ответил: "Папа".

Продюсер и фигурист довольно часто публикуют в своих инстаграм-аккаунтах фото и видео с отпрыском. Хейтеры считают, что те слишком жестко воспитывают мальчика и отнимают у него детство, принуждая к многочасовым тренировкам и съемкам в рекламе.

А поклонники семьи Евгения Плющенко уверены, что из Саши вырастет настоящая звезда фигурного катания. Они поддерживают методы воспитания ребенка, полагая, что характер и силу воли нужно развивать с младых ногтей.