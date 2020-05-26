Яна Рудковская умудрилась хорошо заработать на негативе завистников

Музыкальному продюсеру предложили новый рекламный контракт. Яна Рудковская призналась, что заполучить выгодное предложение ей помогла шумиха в соцсетях и прессе.

"Всем спасибо за пиар!" – обратилась знаменитость к поклонникам и недоброжелателям. Затем Яна Рудковская заявила, что в сотрудничестве с ней заинтересовался большой рекламодатель.

Светская львица добавила, что в последнее время ее активно обсуждают и критикуют, она у всех на устах. Грех было не воспользоваться этим вниманием. Возросшую популярность она решила монетизировать. "Так что пишите, пишите и еще раз пишите и говорите, капитализация от этого только растет", - заметила Яна Рудковская.

Светская львица, подчеркнула, что ей даже не пришлось платить за услуги пиар-агентства. Фанаты и недоброжелатели продвигают ее безвозмездно. Яна добавила, что "любит халяву", особенно, когда она приносит еще и дивиденды.

Напомним, музыкальный продюсер Яна Рудковская в последнее время не покидает страницы светской хроники. Например, общественность все еще обсуждает выступление звезды на шоу телеведущей Ксении Собчак "К барьеру". В студии Яна отстаивала свое право жить красиво и демонстрировать богатство общественности. После появления у Собчак на Рудковскую обрушились тонны негатива и критики.