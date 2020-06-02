Пелагея растрогала народ кадрами с маленькой дочкой

Артистка показала, как играет и общается с трехлетней девочкой. Судя по фото и видео, мама с малышкой весело проводят время: катаются на качелях, готовят, лепят из пластилина и много обнимаются. Звезда пожелала всем детям счастливого детства.
Поклонники остались в восторге от обаятельной Таисии. Люди в комментария отметили, что дочурка невероятно похожа на Пелагею. "Она Ваша копия, Поля! Это Вам комплимент от Бога (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Копия мамы", "Она похожа на вас – такая умница!" – заявили поклонники.
Не осталась равнодушна к Таисии и оперная звезда Хибла Герзмава. Она питает особые чувства к дочери Пелагеи. Не так давно артистка выложила видео с малышкой, которая впервые слышала, как поет дива. Трехлетняя девочка была под впечатлением и даже пыталась подпевать.
Сейчас Пелагея воспитывает ребенка одна. Еще в декабре прошлого года стало известно, что девушка решила подать на развод с хоккеистом Иваном Телегиным. Она заверила, что пара рассталась на дружеской ноте ради Таисии. Однако, видимо, у супругов не все так гладко, как хотелось бы. В мае артистка подала в суд документы на развод.
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