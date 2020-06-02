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Киркорову предложили сняться у Малышевой в роли простаты

Киркорову предложили сняться у Малышевой в роли простаты

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
На карантине Филипп Киркоров начал сниматься в мини-сериале "#вмаскешоу". По сценарию певец должен соглашаться на любую работу.
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В юмористических видео Филипп Киркоров обыгрывает положение, в котором сейчас оказались многие артисты. Из-за отмены концертов знаменитости вынуждены искать новый способ заработка. По сценарию король эстрады берется рекламировать средства от запора и презервативы, соглашается на роли, в которых он не очень органично выглядит.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

В девятой серии Киркорову предложили принять участие в съемках передачи "Жить здорово!", которая славится неожиданными и порой неловкими для зрителей постановками. Артист узнал, что ему нужно выйти в костюме простаты и исполнить идиотскую песню.

Филипп Киркоров сказал, что согласится на это лишь в том случае, если Николай Басков выйдет в костюме ануса, а Юрий Лоза – аппендицита. У артиста поинтересовались, почему композитор должен надеть именно такой костюм. "Потому что он также никому не нужен!" – резко высказался Киркоров.

Серия заканчивается истерикой короля эстрады. Он разбивает головой камеру. Очевидно, по сценарию Филиппу надоело выполнять унизительную работу.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, недавно Филипп Киркоров закончил ремонт в комнате своего сына Мартина. Певец не пожалел денег для преображения помещения.

Автор: 2 июня 2020, 09:05 Источник: Instagram
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