Киркорову предложили сняться у Малышевой в роли простаты

На карантине Филипп Киркоров начал сниматься в мини-сериале "#вмаскешоу". По сценарию певец должен соглашаться на любую работу.

В юмористических видео Филипп Киркоров обыгрывает положение, в котором сейчас оказались многие артисты. Из-за отмены концертов знаменитости вынуждены искать новый способ заработка. По сценарию король эстрады берется рекламировать средства от запора и презервативы, соглашается на роли, в которых он не очень органично выглядит.

В девятой серии Киркорову предложили принять участие в съемках передачи "Жить здорово!", которая славится неожиданными и порой неловкими для зрителей постановками. Артист узнал, что ему нужно выйти в костюме простаты и исполнить идиотскую песню.

Филипп Киркоров сказал, что согласится на это лишь в том случае, если Николай Басков выйдет в костюме ануса, а Юрий Лоза – аппендицита. У артиста поинтересовались, почему композитор должен надеть именно такой костюм. "Потому что он также никому не нужен!" – резко высказался Киркоров.

Серия заканчивается истерикой короля эстрады. Он разбивает головой камеру. Очевидно, по сценарию Филиппу надоело выполнять унизительную работу.

Напомним, недавно Филипп Киркоров закончил ремонт в комнате своего сына Мартина. Певец не пожалел денег для преображения помещения.