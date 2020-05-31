Киркоров потратил баснословную сумму на кровать

Филипп Киркоров решил потратить свободное время на самоизоляции с умом и занялся ремонтом. На свой странице в Инстаграме певец заявил, что всего за несколько дней профессиональные дизайнеры сделали ремонт в комнате его сына. прочитано 455 раз Король эстрады не пожалел денег и преобразил комнату своего семилетнего сына Мартина. Теперь детская сделана в светлых тонах, а посреди комнаты расположена большая кровать за очень скромную сумму – 911 тысяч рублей. ПО ТЕМЕ "Штык мне в ****!": безработный Киркоров отправился рекламировать товары для взрослых Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер Певец признался, что мальчик с раннего возраста увлекается футболом и считает своим кумиром Лионеля Месси. Именно поэтому Филипп решил украсить комнату мальчика футбольными мячами и повесить портрет любимого спортсмена Мартина. Сам Киркоров остался доволен незапланированным ремонтом и отметил, что комната сына кардинально изменилась всего за 10 дней. "Спасибо профессионалам и мастерам своего дела за красоту, оперативность и яркие эмоции", – так прокомментировал свою публикацию артист. Подписчики Филиппа заметили, что детская обставлена без особых излишеств. По мнению поклонников, у певца прекрасный вкус и ему нужно делиться своими дизайнерскими решениями с народом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 30 Май 2020 в 10:49 PDT Напомним, несколько дней назад Киркоров устроил онлайн-экскурсию по своему дому. Певец показал многочисленные гардеробные комнаты, столовую и гостиную. Артист сообщил, что на карантине он переосмыслил многие жизненные ценности и намерен распродать большую часть своих вещей. Филипп Киркоров признался, что пандемия вдохновила его на продажу антиквариата и эксклюзивных украшений. Более того, певец, как и многие его коллеги по цеху, пожаловался на кризис и нехватку денежных средств.

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