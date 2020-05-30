Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Суббота
30 мая
Лента новостей
14:25
"Попали в тяжелое положение": экономист предрек новую волну увольнений в России
14:13
"Мне как-то страшно": жена Эрнста испугалась из-за руки под юбкой
13:59
Неприлично огромный гардероб Киркорова попал на камеру
13:58
Семимесячный сын Тимати получил травму
13:25
"Не могу дышать": звезде "Битвы экстрасенсов" требуется срочная операция
13:20
"Купил все, что было": Джанабаева рассказала о странном поведении Меладзе
12:57
В Красноярские неизвестные устроили стрельбу и ограбили инкассаторов
12:48
"Ну камон, ребята!": Рудковская устроила пляски с бутылкой перед маленьким сыном
12:31
"Убивает все живое": Тодоренко разревелась из-за последствий коронавируса для семьи
12:08
Довел развод с Джиганом: Самойлова отправилась делать уколы
12:06
Собчак сделала заявление о возвращении на "Дом-2"
11:49
"Глобальный развод": доктор Комаровский раскрыл страшную правду о коронавирусе
11:29
Родившая пятого ребенка Порошина взвыла из-за лишних килограммов
11:26
"Идет к свету": изменившаяся до неузнаваемости Степаненко поразила народ
11:02
"Дураков в баню!": Гузеева нелепо оправдалась за нарушение карантина
10:52
Андрейченко показала постельное фото с покойным Абдуловым
10:39
"Дебильная аудитория": Валерия проболталась о своем отношении к россиянам в ходе розыгрыша
08:09
Рассказавший о сексуальном насилии Костюшкин пожалел: Что-то понесло
06:21
Ксения Алферова чувствует незримое присутствие умершего Александра Абдулова: Все время рядом
04:03
"Не лезьте в чужое материнство!": Решетова взорвалась из-за яростной критики
02:17
Бородина пострадала от коронавируса
00:35
"Божественно": внучка Боярского вывалила большую грудь
00:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 мая 2020 года
22:35
Вскрылись новые подробности развода Пелагеи с мужем
22:00
Голикова оценила скорость распространения коронавируса в России
21:55
Перенесший коронавирус Песков отрастил бороду (видео)
21:30
"Жених да невеста": Винокур рассказал об интимной связи с Вайкуле
21:23
Волочкова похвасталась пышным бюстом
21:07
Жена Агаларова в унынии после расставания: Мир продолжает жить без тебя, это больно
20:45
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 мая 2020 года
20:37
Путин объявил 24 июня выходным днем из-за парада Победы
20:28
"Его смыло волной": Ревва едва не погиб в море
20:10
В центре Москвы загорелся жилой дом
20:09
Пригожин мечтает разобраться со Шнуровым "по-мужски": Кадык бы ему вырвал
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:49
Возлюбленная Илона Маска выставила на продажу часть своей души
19:46
"Вы вообще любите свою дочь?": Рынску заподозрили в плохом отношении к ребенку
19:46
Как коронавирус отразится на курильщиках
19:29
В Петербурге легковушка сбила 80-летнюю женщину
19:16
Гулькина сообщила о смерти близкого из-за коронавируса
19:01
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
19:00
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
18:58
Ситуация с коронавирусом в Белоруссии оказалась связана с политикой
18:49
"Бывал жесток": ученик откровенно о Цискаридзе
18:36
Рита Дакота заговорила об усыновлении ребенка из детского дома
18:29
Совет на выходные 30-31 мая 2020 года
18:25
В Подмосковье между гаражами нашли брошенного младенца
18:11
Лепс и Пригожин остались ни с чем: звездам отказали в МРОТ
18:09
Петросян и Брухунова появились вместе в эфире Первого канала
17:51
Незнакомки оборвали телефон звезды сериала "Сваты" Людмилы Артемьевой: Вы не такая, как в кино!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Россияне молятся за родившую жену Овечкина
Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве
Киркоров распродает личные вещи: накидка за 22 миллиона и баснословно дорогие штаны
Лепс и Пригожин остались ни с чем: звездам отказали в МРОТ
"Меня выгнали из дома": неожиданный поворот в скандале Федосеевой-Шукшиной и Алибасова
Шоу-бизнес
Неприлично огромный гардероб Киркорова попал на камеру

Неприлично огромный гардероб Киркорова попал на камеру

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Звезды российского шоу-бизнеса в период самоизоляции стали все больше переносить свое творчество на интернет-площадки. Певцы и актрисы начали общаться со своими подписчиками в Инстаграме, проводить "прямые эфиры" и снимать незамысловатые ролики. Филипп Киркоров решил не отставать от коллег по цеху и порадовал фанатов новым видео.
прочитано 196 раз

Для того, чтобы снимать забавные ролики, многие звезды завели аккаунты в специальном приложении TikTok. Такие звезды, как Яна Рудковская, Егор Крид и Ольга Бузова, уже второй месяц подряд развлекают своих подписчиков смешными видео с их участием. Звезды отмечают, что на съемки коротких скетчей они тратят еще больше сил, чем на массовые мероприятия и выступления. Вслед за ними туда отправился и король эстрады Филипп Киркоров.

ПО ТЕМЕ

Киркоров распродает личные вещи: накидка за 22 миллиона и баснословно дорогие штаны

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Певец выбрал интересную локацию для съемок своих первых видео. Ей оказалась легендарная гардеробная Филиппа. Одним только видео были развеяны слухи об огромном количестве брендовых вещей на вешалках короля. Он примерил десятки пар обуви под песню "I like shoes", написанную специально для приложения. Киркоров поделился роликом не только в TikTok, но и в своем Инстаграме.

Ранее певец заявил, что благодаря карантину переосмыслил многие жизненные ценности. Филипп поделился с подписчиками мыслями о том, что не считает нужным хранить такое количество одежды. Король эстрады уже начал выставлять некоторые экземпляры из своего гардероба на продажу.

Напомним, что в одном из эфиров передачи "Вечерний Ургант" Киркоров публично признался, что стал зависим от своих вещей и пообещал решить эту проблему. Певец предположил, что на месте огромной комнаты с нарядами скоро появится новенькая студия.

Автор: 30 мая 2020, 13:59 Источник: Инстаграм Филиппа Киркорова ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Бывший депутат высказался о Зеленском начистоту: Мертвый лев
Порошенко за время пандемии снова стал долларовым миллиардером
"Сокращение прав трудящихся": изменение правил увольнения в России встревожило специалистов
Арабские журналисты считают, что Путин силой будет вызволять россиян из плена в Ливии

Шоу-бизнес

Вскрылись новые подробности развода Пелагеи с мужем
"Жених да невеста": Винокур рассказал об интимной связи с Вайкуле
Волочкова похвасталась пышным бюстом
Жена Агаларова в унынии после расставания: Мир продолжает жить без тебя, это больно

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Не могу дышать": звезде "Битвы экстрасенсов" требуется срочная операция

Девушка вновь столкнулась с проявлением неизлечимой болезни
Шоу-бизнес

Семимесячный сын Тимати получил травму

Родители не уследили за малышом
Шоу-бизнес

"Ну камон, ребята!": Рудковская устроила пляски с бутылкой перед маленьким сыном

Продюсер выложила сомнительный ролик
Шоу-бизнес

"Убивает все живое": Тодоренко разревелась из-за последствий коронавируса для семьи

Пандемия серьезно ударила по родным звезды

Гороскоп

Совет на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+