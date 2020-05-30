Неприлично огромный гардероб Киркорова попал на камеру

Звезды российского шоу-бизнеса в период самоизоляции стали все больше переносить свое творчество на интернет-площадки. Певцы и актрисы начали общаться со своими подписчиками в Инстаграме, проводить "прямые эфиры" и снимать незамысловатые ролики. Филипп Киркоров решил не отставать от коллег по цеху и порадовал фанатов новым видео.



Для того, чтобы снимать забавные ролики, многие звезды завели аккаунты в специальном приложении TikTok. Такие звезды, как Яна Рудковская, Егор Крид и Ольга Бузова, уже второй месяц подряд развлекают своих подписчиков смешными видео с их участием. Звезды отмечают, что на съемки коротких скетчей они тратят еще больше сил, чем на массовые мероприятия и выступления. Вслед за ними туда отправился и король эстрады Филипп Киркоров.

Певец выбрал интересную локацию для съемок своих первых видео. Ей оказалась легендарная гардеробная Филиппа. Одним только видео были развеяны слухи об огромном количестве брендовых вещей на вешалках короля. Он примерил десятки пар обуви под песню "I like shoes", написанную специально для приложения. Киркоров поделился роликом не только в TikTok, но и в своем Инстаграме.

Ранее певец заявил, что благодаря карантину переосмыслил многие жизненные ценности. Филипп поделился с подписчиками мыслями о том, что не считает нужным хранить такое количество одежды. Король эстрады уже начал выставлять некоторые экземпляры из своего гардероба на продажу.

Напомним, что в одном из эфиров передачи "Вечерний Ургант" Киркоров публично признался, что стал зависим от своих вещей и пообещал решить эту проблему. Певец предположил, что на месте огромной комнаты с нарядами скоро появится новенькая студия.