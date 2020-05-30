"Штык мне в ****!": безработный Киркоров отправился рекламировать товары для взрослых

Певец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте отрывок из проекта СТС "#Вмаскешоу", в котором он пробовался на роль бывшего десантника. "Вкусно кушать же на что-то надо", – заявил закадровый голос в ролике.
Филипп Киркоров на это предложил себя на роль бывшего мужа Аллы Пугачевой. По словам артиста, его с десантниками связывает только то, что в День ВДВ он старается не появляться на улице. Однако, поддавшись на железные аргументы об отсутствии работы, он согласился.
Исполнитель отметил, что он – "двухметровый амбал, десантура во плоти". Согласно сценарию, он обращается к сослуживцу. "Немногим дано понять, Мартынов, что такое наша особая, мужская дружба. А не бахнуть ли нам водочки, штык мне в жопу... Давно мы не виделись, в рот мне двустволку", – отметил Филипп Киркоров.
Примечательно, что в видео певец звезда рекламирует товары для взрослых. Он разозлился, что у сценариста фетиш с засовыванием оружия, поэтому предположил, что роль писалась для скандально известного своими сексуальными экспериментами актера Алексея Панина. В конце ролика Филипп Киркоров заявил, что не будет в этом сниматься ни за какие деньги, и разбил гитару.
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