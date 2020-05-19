Возмужавший сын Хворостовского сразил наповал красотой

Опорой и поддержкой для матери стали дети оперного исполнителя. В браке с Дмитрием Хворостовским у нее родились сын Максим и дочь Нина.
На своей странице в "Инстаграм" Флоранс поделилась фотографиями наследника. Подписчики вдовы артиста не оставили без внимания эти кадры.
По мнению большинства из них, сын растет очень похожим на своего знаменитого отца. "Красивый парень вырос!" – отметил один из них. Фолловеры пожелали семье Дмитрия Хворостовского здоровья и счастья.
Как писали "Дни.ру", возлюбленная певца до сих пор не может смириться со смертью мужа. Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года в возрасте 55 лет. Певец болел раком. Флоранс Илли свято чтит память покойного супруга. Ранее она призналась поклонникам, что у нее "уже не осталось слез".
Напомним, у звезды пятеро детей. Первая жена Светлана Иванова родила Дмитрию Хворостовскому двойняшек – сына Даниила и дочь Сашу. Кроме того, исполнитель воспитывал дочь супруги от ее первого брака – Марию. Примечательно, что он относился к девочке как к собственному ребенку.
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