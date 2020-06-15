"Так выглядит счастье": Пугачева поделилась сокровенным

Знаменитость показала сад, расположенный возле замка. На странице в социальной сети "Инстаграм" артистка разместила видеозапись, где ее 6-летняя дочь Лиза гуляет и любуется цветами. "За это можно все отдать. Так выглядит счастье", – подписала ролик Алла Пугачева.
Поклонники поблагодарили звезду за то, что она делится с ними такими личными кадрами. Они пожелали семье артистки счастья и здоровья. "Ради этого стоит жить", "Какая же у вас красивая дочка, вся в маму", "У вас замечательная семья. Душа радуется", "Как же я обожаю вашу семью", – поделились мыслями комментаторы.
Отметим, что супруги Алла Пугачева и Максим Галкин души не чают в своих детях и тратят много сил и времени на их образование. Лиза и Гарри уже хорошо говорят на французском и английском языках и даже поют песни. Родители часто хвастаются успехами наследников.
Весной этого года в Сети появилась видеозапись, где сын Примадонны исполняет песню Эдит Пиаф Non je ne regrette rien на французском языке. Пользователи пришли в восторг от вокальных способностей мальчика. Они уверены, что в будущем Гарри сможет многого добиться.
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