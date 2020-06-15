Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Понедельник
15 июня
Лента новостей
10:14
В Петербурге 78-летнего ученого назвали китайским шпионом
10:08
Еда из ресторана и ноутбук: Ефремова может ждать роскошная жизнь в колонии
10:07
"Так выглядит счастье": Пугачева поделилась сокровенным
10:02
Неожиданно: отец Фриске сообщил о примирении с Шепелевым
09:55
"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя
09:42
"Что-то хотели скрыть": Кравец о странностях на похоронах Норкиной
09:42
В ЯНАО грузовик протаранил поезд
09:38
"Выполняют платный заказ": семья Армена Джигарханяна подверглась жуткой травле
09:14
"Ты – животное!": Тимати и Ксения Собчак сцепились у всех на глазах
09:05
Все еще плачет: мать Жанны Фриске каждый день ходит на могилу дочери
08:59
"Извинений не примет никогда": откровения подруги жены убитого Ефремовым водителя
08:57
Определены регионы-лидеры по благосостоянию семей
08:34
Названы места с высокой вероятностью заражения коронавирусом
08:28
Джигараняна выписали из больницы
08:23
Плющенко стал тренером сборной России
06:47
Стало известно об унижениях принца Уильяма перед Кейт Миддлтон
04:34
Кадр со внучкой Яны Поплавской стал сенсацией
02:29
Седокова показала нежные кадры с новым возлюбленным
00:17
Кардинально изменившаяся звезда ТНТ вызвала отвращение
00:08
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 июня 2020 года
22:09
Костенко удивила обращением к матери Тарасова
20:14
"Угрожал, что украдет сына": Айза Анохина делит имущество с мужем
18:34
Что стало с сыном Юрия Гуляева после смерти певца
18:25
Тодоренко просит о помощи в связи с важным событием
18:03
Алкоголик-миллионер: обнародован месячный доход Ефремова
18:02
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
17:56
Перед смертью Трушкин стал жертвой мошенников
17:53
Отсидевший дебошир Кокорин рассказал о влиянии на него тюрьмы
17:52
Помощница Киркорова оправдалась после нападок из-за грязного скандала
17:42
Знаменитый молодой актер умер при загадочных обстоятельствах
17:25
Доведенная Гузеева взорвалась в эфире шоу "На дачу!"
17:19
Обласкавший бывшую возлюбленную Шаляпин с треском провалился
16:59
"Я схожу с ума": пандемия коронавируса загнала Пригожина в угол
16:58
Загремевшему в больницу Джигарханяну указали на выход
16:38
Академик РАН: Коронавирус может стать более агрессивным
16:20
19-летняя дочь Распутиной оголилась в центре Москвы
15:58
В петербургском аэропорту Пулково произошло ЧП
15:53
"Лучше жуй, чем говори": Боню облили помоями из-за слов о "спасении" Ефремова погибшим водителем
15:43
"Мы голодаем": застрявшая на карантине Высоцкая сделала откровенное признание
15:19
Собчак крупно поплатилась за глумление над изнасилованным ребенком
14:40
"Не имеет права говорить подобное": пережившему насилие Костюшкину заткнули рот
14:23
"Он был тогда уже больной": Успенская нашла оправдание для устроившего смертельное ДТП Ефремова
14:20
Подольская в кружевном нижнем белье возбудила россиян
14:10
Месяцы ожиданий: Решетова решилась пустить мать Тимати ко внуку
13:40
Дочь Успенского об ужасах в секте: Там были побои и унижения
13:39
Александрова разрыдалась из-за смертельной трагедии
12:51
Публичное обращение Ефремова оскорбило родных погибшего в ДТП водителя
12:49
"Что ты делаешь с собой?": Нинидзе скрючилась перед Виторганом в странной позе
12:22
Пьяная вусмерть звезда шоу "Дом-2" загремела в полицию
12:01
Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Одна грязь!": отец Жанны Фриске высказался о романе дочери с певцом из "Иванушек"
"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома
Шоу-бизнес

"Так выглядит счастье": Пугачева поделилась сокровенным

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Популярная исполнительница поделилась с поклонниками сокровенным. Алла Пугачева рассказала, что для нее настоящее счастье.
прочитано 219 раз

Знаменитость показала сад, расположенный возле замка. На странице в социальной сети "Инстаграм" артистка разместила видеозапись, где ее 6-летняя дочь Лиза гуляет и любуется цветами. "За это можно все отдать. Так выглядит счастье", – подписала ролик Алла Пугачева.

ПО ТЕМЕ

Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот

"Ничего себе": Галкин разделся в кустах на радость женщинам

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Поклонники поблагодарили звезду за то, что она делится с ними такими личными кадрами. Они пожелали семье артистки счастья и здоровья. "Ради этого стоит жить", "Какая же у вас красивая дочка, вся в маму", "У вас замечательная семья. Душа радуется", "Как же я обожаю вашу семью", – поделились мыслями комментаторы.

Отметим, что супруги Алла Пугачева и Максим Галкин души не чают в своих детях и тратят много сил и времени на их образование. Лиза и Гарри уже хорошо говорят на французском и английском языках и даже поют песни. Родители часто хвастаются успехами наследников.

Весной этого года в Сети появилась видеозапись, где сын Примадонны исполняет песню Эдит Пиаф Non je ne regrette rien на французском языке. Пользователи пришли в восторг от вокальных способностей мальчика. Они уверены, что в будущем Гарри сможет многого добиться.

Автор: 15 июня 2020, 10:07 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Саакашвили отклонил предложение Зеленского: Не мой уровень
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Порошенко: Опытный манипулятор
В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

Шоу-бизнес

Неожиданно: отец Фриске сообщил о примирении с Шепелевым
"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя
"Что-то хотели скрыть": Кравец о странностях на похоронах Норкиной
"Выполняют платный заказ": семья Армена Джигарханяна подверглась жуткой травле

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Кадр со внучкой Яны Поплавской стал сенсацией

Радиоведущая поделилась семейными снимками
Шоу-бизнес

"Что-то хотели скрыть": Кравец о странностях на похоронах Норкиной

Светская львица рассказала страшные вещи
Шоу-бизнес

Седокова показала нежные кадры с новым возлюбленным

Молодой ухажер певицы оказался крайне романтичной натурой
Шоу-бизнес

"Выполняют платный заказ": семья Армена Джигарханяна подверглась жуткой травле

Вскрылись подробности

Гороскоп

Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+