"Дожили": Пугачева рассказала о самом худшем и тяжелом в жизни

Примадонна сменила имидж. В период самоизоляции ей покрасили волосы приглашенные на дом мастера. Кадрами с этот события певица поделилась в своем инстаграм-аккаунте.
Звезда показала, как преображается с помощью специалистов. Парикмахеры, облаченные в защитные костюмы и маски, сделали ей окрашивание волос.
"Чтобы не забыть это время пандемии. Когда еще такое… Дожили. Пусть это будет самое худшее и тяжелое в нашей жизни, чтобы хуже уже не было", – отметила Алла Пугачева. При этом она добавила к видео хэштег #взонериска.
Поклонники оценили желание артистки преобразиться и даже в период пандемии коронавируса оставаться самой-самой. Теперь россияне гадают, в какой цвет покрасилась Алла Пугачева. Они надеются, что Примадонна вскоре опубликует результат своего преображения.
Отметим, что в свои годы певица выглядит потрясающе и сохраняет цветущий вид. Напомним, что уже на следующий день после своего дня рождения Алла Пугачева предстала перед фолловерами без макияжа и показала, как свежо и молодо выглядит.
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