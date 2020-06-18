"Инъекция позитива": Киркоров оригинально поздравил Галкина

В своем инстаграм-аккаунте исполнитель отметил, что рад, что Максим Галкин – тот человек, с которым у него так много общего. Экс-супруг Аллы Пугачевой одарил нынешнего ее мужа комплиментами.
"Ты всегда с новыми и яркими идеями, ты пишешь историю в своем стиле, ты артист бездонной харизмы и просто инъекция позитива!" – высказался Филипп Киркоров. Он пожелал юмористу, чтобы все его самые смелые начинания всегда реализовывались и покоряли Олимп.
Примечательно, что именно Филипп Киркоров познакомил Максима Галкина с Примадонной. Их отношения стали развиваться в 2001 году. С 2005 года они жили в гражданском браке, а в 2011 году сыграли свадьбу.
Как писали "Дни.ру", Максиму Галкину исполнилось 44 года. Ранее он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором запечатлен он, дети и его супруга Алла Пугачева. На кадрах видно, что близкие приготовили для юмориста сюрприз. Лиза и Гарри во дворе дома встретили отца с цветами.
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