"Инъекция позитива": Киркоров оригинально поздравил Галкина

Филипп Киркоров поздравил юмориста с днем рождения. Более того, он назвал его гением.

В своем инстаграм-аккаунте исполнитель отметил, что рад, что Максим Галкин – тот человек, с которым у него так много общего. Экс-супруг Аллы Пугачевой одарил нынешнего ее мужа комплиментами.

"Ты всегда с новыми и яркими идеями, ты пишешь историю в своем стиле, ты артист бездонной харизмы и просто инъекция позитива!" – высказался Филипп Киркоров. Он пожелал юмористу, чтобы все его самые смелые начинания всегда реализовывались и покоряли Олимп.

Примечательно, что именно Филипп Киркоров познакомил Максима Галкина с Примадонной. Их отношения стали развиваться в 2001 году. С 2005 года они жили в гражданском браке, а в 2011 году сыграли свадьбу.

Как писали "Дни.ру", Максиму Галкину исполнилось 44 года. Ранее он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором запечатлен он, дети и его супруга Алла Пугачева. На кадрах видно, что близкие приготовили для юмориста сюрприз. Лиза и Гарри во дворе дома встретили отца с цветами.

