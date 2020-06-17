"Ей пора передохнуть": Солнцев дал под дых болтливой Собчак

Шоумен прокомментировал скандальную историю, в эпицентре которой оказалась супруга режиссера Константина Богомолова. Из-за неуместной шутки над подвергшимся в детстве сексуальному насилию Стасом Костюшкиным на нее обрушился шквал негатива.
Рустам Солнцев же подметил, что скорее всего Ксения Собчак сделала свое едкое заявление обдуманно, поскольку ей не свойственна импульсивность. При этом блогер заявил, что публика не успевает переварить все то, что говорит звездная блондинка.
Он посоветовал теледиве взять отпуск и расслабиться где-нибудь вдали от шума мегаполиса. "Ксении стало так много… В какую трещинку не посмотри – всюду Ксюша! Ей пора передохнуть…", – отметил шоумен.
По мнению Рустама Солнцева, она может спокойно отправиться на курорт и остаться при этом неузнанной. "Без мейкапа – это женщина средних лет с пищевого рынка", – дал под дых Ксении Собчак блогер.
По словам знаменитости, ведущей нужна перезагрузка, потому что она явно забылась. "Темы-то опасные", – добавил он.
Популярные темы форума
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Какое наказание заслужил Ефремов?
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Рыжие самые красивые
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?