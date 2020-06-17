Поставили на колени: двое мужчин губками обработали пятую точку Собчак

Ксения Собчак вместе с исполнительницей Zivert приняла участие в ютуб-шоу Александра Гудкова Comment Out. Телеведущая уступила своей сопернице.



Две звезды должны были соревноваться и в результате пришли к финалу с одинаковым количеством очков. В результате проигравшую должен был определить бросок монетки.



Выиграла певица. Она получила главный приз – 70 ящиков пива. А вот Ксении Собчак назначили наказание. Светская львица на коленях встала на стул, после чего в студии появились двое мужчин в коротких джинсовых шортах, ковбойских шляпах и кожаных ботинках.

По условиям передачи, парни мокрыми губками должны были отполировать пятую точку журналистки. Фотографию этого момента Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Кадр вызвал шутки и услыбки поклонников теледивы.

Напомним, ранее Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов. Она выразила неоднозначную позицию по поводу случившегося. Звезда обвинила народ в лицемерии и встала на защиту актера. При этом девушка уверена, что его поступку нет оправдания. Она отметила, что алкоголизм – зло, многие ее друзья потеряли себя, пристрастившись к выпивке

