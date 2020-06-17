Затравленный муж Валерии отказался от дома за 50 миллионов долларов

Новый скандал разыгрывается вокруг Иосифа Пригожина и певицы Валерии. Жаловавшийся на падение доходов артистов продюсер якобы покупает дорогой особняк.

Едва осела пыль после интернет-разборок между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым, как снова разгорается шумиха. На сей раз в Сети бурно обсуждают информацию о том, будто Иосиф Пригожин и певица Валерия решили купить дом в Подмосковье.

В интернете распространились снимки артистов, якобы приехавших в коттеджный поселок "Сады Майендорф" посмотреть на будущую дачу. К слову, стоимость земли здесь составляет 896 миллионов рублей. Что касается особняка, то его цена, говорят, превышает 50 миллионов долларов.

В Сети уже зубоскалят: мол, еще недавно жаловавшийся на падение доходов звезд Пригожин покупает дорогой дом. Однако продюсер утверждает, что о новоселье нет и речи: "Если бы у меня было 50 миллионов долларов, точно потратил бы их по-другому. Я пока не выжил из ума, чтобы за такие деньги брать подмосковный дом!"

Иосиф признался, что у него нет таких баснословных средств. "Мы люди обеспеченные, но скромные", – сказал муж певицы Валерии. А что касается фотографий в Сети, так это они были в гостях, заверил Пригожин. "У товарища дом во французском стиле. Мы, так сказать, решили подсмотреть архитектурные решения", – уточнил он.

По всей видимости, супруги решили отремонтировать приобретенный в ипотеку дом в Швейцарии. В этой стране живет с супругой и старший сын Валерии.

Ранее продюсер подвергся травле, заявив, что в связи с невозможностью зарабатывать из-за пандемии коронавируса доходы артистов резко снизились. Общественность бурно отреагировала на жалобу Пригожина, ведь многие рядовые граждане вовсе остались без работы и накоплений.