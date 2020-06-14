Выбежала в чем была: Валерия сразу после карантина ринулась на Красную площадь

Вчера состоялся долгожданный выход звезд в свет после карантина. В честь Дня России на главной площади страны состоялся праздничный концерт, участниками которого и стали звезды шоу-бизнеса. Многие музыканты и исполнители выступили в прямом эфире, чтобы порадовать своих зрителей живым исполнением. Появилась на долгожданном выступлении и певица Валерия вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным.
Артистка успела исполнить "Океаны" – один из своих хитов и пообщаться с коллегами по цеху. Как отметила сама Валерия, с большинством звезд она не виделась уже около двух месяцев. Певица не удержалась и сделала несколько фотографий со старыми друзьями. Подписчики Валерии заметили, что артистка выбрала не самый подходящий наряд для праздничного концерта, в то время как ее муж и продюсер предстал в джинсах и широкой футболке.
Несмотря на то, что фанаты певицы Валерии были счастливы снова видеть всех артистов вместе, многие из них посчитали, что все еще рискованно устраивать подобные мероприятия и подвергать опасности звезд.
"Исхудали бедные, пока на карантине сидели! Подумайте о здоровье. Еще и грудь на распашку, неужели такая жара?", – возмутились поклонники Валерии.
Стоит отметить, что выступала певица в совершенно другом одеянии. 52-летняя Валерия вышла на сцену в алом платье с рукавами-фонариками. Наряд облегал фигуру звезды и подчеркивал стройные ноги.
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