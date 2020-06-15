Максим Галкин прилюдно показал свои кусты

Ранее шоумен демонстрировал только отдельные кадры своего поместья. В ролике, который артист выложил в "Инстаграм", видны не только хоромы Максима Галкина и Аллы Пугачевой, но и кусты, заботливо посаженные звездной парой.
Если раньше телеведущий периодически занимался посадкой деревьев и кустов, то во время самоизоляции садоводство охватило его полностью. Он занялся уходом за саженцами и показал результаты своего труда.
Юморист провел обширную видеоэкскурсию, рассказав практически о каждом цветущем растении в своем имении. "Я должен показать эту красоту! Это мы сами! Руками!" – заявил муж Аллы Пугачевой.
Как писали "Дни.ру", певица тоже показала в своем инстаграм-аккаунте сад, расположенный возле замка. Алла Пугачева разместила видеозапись, где ее шестилетняя дочь Лиза гуляет и любуется цветами. "За это можно все отдать. Так выглядит счастье", – подписала ролик жена Максима Галкина.
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