Максим Галкин прилюдно показал свои кусты

Максим Галкин впервые полностью показал свой сад возле замка в деревне Грязь. Юморист похвастался плодами своего труда.

Ранее шоумен демонстрировал только отдельные кадры своего поместья. В ролике, который артист выложил в "Инстаграм", видны не только хоромы Максима Галкина и Аллы Пугачевой, но и кусты, заботливо посаженные звездной парой.

Если раньше телеведущий периодически занимался посадкой деревьев и кустов, то во время самоизоляции садоводство охватило его полностью. Он занялся уходом за саженцами и показал результаты своего труда.

Юморист провел обширную видеоэкскурсию, рассказав практически о каждом цветущем растении в своем имении. "Я должен показать эту красоту! Это мы сами! Руками!" – заявил муж Аллы Пугачевой.

Как писали "Дни.ру", певица тоже показала в своем инстаграм-аккаунте сад, расположенный возле замка. Алла Пугачева разместила видеозапись, где ее шестилетняя дочь Лиза гуляет и любуется цветами. "За это можно все отдать. Так выглядит счастье", – подписала ролик жена Максима Галкина.

