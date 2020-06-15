"У меня истерика!": Лобода отреагировала на слухи о своей национальности

Светлана Лобода высказалась о шутке в свой адрес. Она смешно пародировала грузинский акцент.



Исполнительница выпустила специальный фильтр для соцсетей. Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия решила привлечь внимание к фильтру.

Она назвала певицу Светланой Лободадзе. Звезда заявила, что это настоящая фамилия коллеги. Тем самым она запустила волну новостей. Позже Светлана Лобода прокомментировала шутку Кети.

"У меня истерика!" – высказалась артистка у себя в инстаграм-аккаунте. Знаменитость сделала скриншот, запечатлев одну из новостных заметок о себе. Также она выложила видео, на котором с грузинским акцентом поблагодарила Кэти Топурию за то, что та не стала якобы скрывать правду о ее национальности.

Ранее Светлана Лобода высказалась об увлечениях современных детей. Она отметила, что многих интересуют только радикальные темы: секс, наркотики, самые жесткие рэп-исполнители.

Напомним, у певицы двое детей – помимо девятилетней Евы есть еще двухлетняя Тильда. Отец первой известен – хореограф Андрей Царь. От кого рождена вторая дочь, звезда тщательно скрывает.

