"Мой сумасшедший мальчик": Лобода показала мужчину

Каждая песня Лободы – математически выверенная, точная в каждой ноте композиция, которая попадает прямо в сердце. Безусловно, она – главный трендсеттер на нашей сцене, которая задает моду. Не стал исключением и свежий хит артистки "Мой". Еще в начале мая, когда состоялась премьера композиции, многие отметили ее автобиографичность. И клип, который вышел сегодня, это подтвердил.

Новая работа Светланы состоит из архивных кадров, и с первых секунд погружает зрителя в закулисье личной жизни артистки. Видео с концертов, мгновения счастья со старшей дочерью Евой, путешествия, дом, время беременности и рождения Тильды. Светлана будто поделилась сокровенным не только со "своим" незнакомцем, который наблюдает за ней на экране телевизора, но и со всеми зрителями.

"Вернись, мой сумасшедший мальчик, и пусть мы стали чуть постарше, я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне", – поет Лобода. Но адресата этих строк, конечно, держит в тайне.

"Мы создали для вас легкое и очень эмоциональное видео. Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе, не продлится долго. И уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом – это все, что нам необходимо!" – улыбается Светлана.

Она, как и все артисты, ждет окончания режима самоизоляции, мечтает продолжить гастрольный тур, который расписан до декабря. Ждет, чтобы снова удивить, восхитить и порадовать, как умеет только она!