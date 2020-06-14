Костенко удивила обращением к матери Тарасова

Вчера свой день рождения отпраздновала мать российского футболиста Дмитрия Тарасова. Поспешил поздравить любимую женщину не только звездный сын, но и его новая жена. Анастасия Костенко не удержалась и в своих инстаграм-историях назвала свекровь "мамочкой".

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