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Шоу-бизнес
Костенко удивила обращением к матери Тарасова

Костенко удивила обращением к матери Тарасова

Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich, Дмитрий Голубович/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вчера свой день рождения отпраздновала мать российского футболиста Дмитрия Тарасова. Поспешил поздравить любимую женщину не только звездный сын, но и его новая жена. Анастасия Костенко не удержалась и в своих инстаграм-историях назвала свекровь "мамочкой".
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Мама Дмитрия Тарасова получила самые теплые пожелания в свой адрес, ведь вчера женщина праздновала свой день рождения. К сожалению, поздравить родственницу Тарасов лично не смог, так как сейчас находится в Татарстане и подготавливает почву для переезда супруги Анастасии и двух дочек. К поздравлениям спортсмена присоединилась и сама Костенко. Девушка опубликовала инстаграм-историю в честь свекрови.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Поклонников Мисс России удивила манера обращения невестки к своей новой родственнице. Выяснилось, что модель называет свекровь "мамой" и поддерживает с ней очень близкий контакт.

"С днём рождения, мамуль! Самое главное – это здоровье. А всё остальное обязательно будет и есть", – обратилась Анастасия к виновнице торжества.

Стоит отметить, что не каждой невестке удается выстроить столь крепкие и искренние отношения со свекровью. Но и прошлая жена Дмитрия спокойно общалась с матерью футболиста. Бузова часто признавалась, что ждала поддержки Ольги Алексеевны, когда та узнала об измене Тарасова.

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Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Несмотря на все слухи, мать Дмитрия встала исключительно на его сторону и обвинила телеведущую в том, что та уделяла слишком мало времени своему мужу и думала только о работе. Более того, говорят, что бывшая свекровь Ольги Бузовой знала про легкомысленное отношение сына, водившего тайком в квартиру любовниц, и никаким образом не пресекала подобное поведение.

Автор: 14 июня 2020, 22:09 Источник: Инстаграм Анастасии Костенко • Требует проверки

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