"Пошлости хватало": Камбурова рассказала о неприемлемых вещах на выступлениях Пугачевой

В свое время Фаине Раневской очень понравился характер и поведение Елены Камбуровой, поэтому она часто приглашала певицу к себе домой. Поскольку артистки общались достаточно часто, они быстро сдружились. Даже пес Фаины Георгиевны, который не ко всем относился дружелюбно, всегда рад был видеть Камбурову.
А вот с Аллой Пугачевой Елена Антоновна так и не подружилась. Вероятно, из-за конкуренции, которая тогда существовала между артистками. Камбурова рассказала, что именно она должна была записывать песни для фильмов "Король-олень" и "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Но в последний момент Микаэль Таривердиев утвердил Пугачеву. Камбурова рассуждает так: "Значит, ее музыкальность для него значила больше".
Интересно, что Алла Борисовна однажды пригласила Елену Антоновну выступить на "Рождественских встречах", но Камбурова отказалась, поскольку считала неприемлемой атмосферу такого мероприятия.
"Да и пошлости в выступлениях Аллы хватало", – отметила артистка.
Напомним, 11 июля Елена Камбурова отметит 80-летие. Артистка не планирует шумного торжества. Она хочет провести этот день в компании самых близких людей. Кстати, Елена Антоновна была два раза замужем. Однако за всю жизнь певица так и не обзавелась детьми.
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