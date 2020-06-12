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Шоу-бизнес

"Пошлости хватало": Камбурова рассказала о неприемлемых вещах на выступлениях Пугачевой

Елена Камбурова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена Камбурова считает себя скромным человеком. Народная артистка старается не высказываться резко о других людях. Однако сказать малоприятные вещи об Алле Пугачевой она все-таки смогла.
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В свое время Фаине Раневской очень понравился характер и поведение Елены Камбуровой, поэтому она часто приглашала певицу к себе домой. Поскольку артистки общались достаточно часто, они быстро сдружились. Даже пес Фаины Георгиевны, который не ко всем относился дружелюбно, всегда рад был видеть Камбурову.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

А вот с Аллой Пугачевой Елена Антоновна так и не подружилась. Вероятно, из-за конкуренции, которая тогда существовала между артистками. Камбурова рассказала, что именно она должна была записывать песни для фильмов "Король-олень" и "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Но в последний момент Микаэль Таривердиев утвердил Пугачеву. Камбурова рассуждает так: "Значит, ее музыкальность для него значила больше".

Интересно, что Алла Борисовна однажды пригласила Елену Антоновну выступить на "Рождественских встречах", но Камбурова отказалась, поскольку считала неприемлемой атмосферу такого мероприятия.

"Да и пошлости в выступлениях Аллы хватало", – отметила артистка.

Напомним, 11 июля Елена Камбурова отметит 80-летие. Артистка не планирует шумного торжества. Она хочет провести этот день в компании самых близких людей. Кстати, Елена Антоновна была два раза замужем. Однако за всю жизнь певица так и не обзавелась детьми.

Автор: 12 июня 2020, 11:08 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пугачева и Камбурова никогда не конкурировали, у них настолько разное поле деятельности, чт о прост о не было ни возможности ни оснований, они даже никогда не пересекались. Камбурова ни когда не рассматривалсь для озвучивания Короля, Таривердиев изначально искал молодую девочку, которой Пугачева тогда была, ей 20 лет было, а Камбурова уже была взрослой теткой, состоявшейся артисткой и это всё со слов самого Таривердиева. Стыдно должно быть Елене Антоновне на старости лет вот так злобно плеваться (
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