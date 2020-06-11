Галкин накинулся на "склоняющих" Пугачеву журналистов: Нам не нужна финансовая помощь!

Максим Галкин в инстаграм-аккаунте опубликовал видео, в котором попросил не упоминать фамилию Пугачевой при каждом удобном случае. Комик крайне недоволен, что многие думают, будто его жена подала запрос на материальную помощь от государства.

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