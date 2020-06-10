Появились данные о попытке самоубийства Михаила Ефремова

На следующий день после ДТП родные Михаила Ефремова обнаружили на его шее глубокую длинную рану. Они предположили, что актер совершил попытку суицида. Узнать об этом от Михаила Олеговича было невозможно – якобы он находился в бессознательном состоянии.
Сначала домой вызвали сотрудников скорой помощи. Медики, в свою очередь, позвонили психиатрам, чтобы те провели экспертизу. К моменту приезда специалистов Ефремов уже был в сознании и уверял, что ничего не помнит.
По версии следствия, травма на шее могла появиться во время ДТП. Актер мог случайно перетянуть ее цепочной или ремнем безопасности.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль. В результате актер выехал на проезжую часть и врезался в автомобиль, водитель которого умер от полученных травм.
Спустя сутки после ДТП Таганский суд решил, что Михаил Ефремов должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Актер полностью признал свою вину и сожалеет о произошедшем.
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