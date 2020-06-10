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Пьяный Ефремов закатил скандал в пабе за час до роковой поездки

Пьяный Ефремов закатил скандал в пабе за час до роковой поездки

Михаил Ефремов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналисты восстановили хронологию событий вечера 8 июня. Как оказалось, за час до смертельной аварии Михаил Ефремов закатил скандал в питейном заведении.
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В свободное от работы время артист любил посещать "Улисс-паб" в районе станции метро "Смоленская". Заведение находилось в пяти минутах ходьбы от его дома. Несмотря на то что паб закрылся на карантин, Михаил Ефремов продолжал приходить туда и донимать сотрудников просьбами налить ему алкоголь.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

8 июня он побывал в питейном заведении два раза. Сначала пьяный актер пришел днем и попросил продать ему спиртное. Менеджеры паба в очередной раз отказали ему и предложили взять еду на вынос. Тогда Ефремов сильно разозлился и покинул заведение. Через несколько часов он вернулся, чтобы поговорить с владельцем.

По словам очевидцев, в тот вечер между актером и хозяином паба произошла крупная ссора. Ефремов закатил скандал, и охранники выставили его за дверь. "Не исключено, что Михаил Олегович в расстроенных чувствах поехал и потерял над собой контроль", – приводит слова источника сайт "Комсомольская правда".

Напомним, в минувший понедельник актер спровоцировал аварию на Смоленской площади. Автомобиль, за рулем которого сидел Ефремов, пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. В результате пострадал водитель второго транспорта. Мужчина скончался в больнице от многочисленных травм.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Медицинская экспертиза установила, что в момент происшествия артист был сильно пьян. Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. В зале суда актер расплакался и признал свою вину. Сейчас он находится под домашним арестом до 9 августа.

Автор: 10 июня 2020, 17:08 Источник: Сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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