Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес
Сможет ли устроивший смертельное ДТП Ефремов избежать тюрьмы

Сможет ли устроивший смертельное ДТП Ефремов избежать тюрьмы

Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Общественность уверена, что устроивший смертельную аварию актер Михаил Ефремов будет наказан по всей строгости закона. Однако в резонансном деле не все так просто, считает известный адвокат.

Продолжение: "Мишка был не один": Панкратов-Черный нашел виновных в ДТП с Ефремовым
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Последние несколько дней смертельная авария, которую устроил российский актер Михаил Ефремов, является одной из самых главных новостных тем. Общественность требует сурового наказания для совершившей преступление знаменитости – без каких-либо послаблений.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Глава Адвокатской палаты Москвы Генри Резник не сомневается, что суд над Михаилом Ефремовым будет беспристрастным и справедливым, однако, по мнению юриста, наказание может быть не настолько суровым, насколько хотелось бы людям. Дело в том, что на протяжении своей карьеры артист добился больших высот на актерском поприще, его деятельность была отмечена наградами, почетным званием – Россия многим обязана Михаилу Олеговичу за его труд.

Положительная характеристика Ефремова, вероятнее всего, будет учтена при вынесении приговора, убежден Резник. Тот факт, что актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, несомненно, является отягчающим обстоятельством (употребление алкоголя вредит вашему здоровью – прим.ред.), но стоит отметить, что трагедия произошла из-за роковой ошибки – злого умысла у подсудимого не было. Адвокат не исключил, что в соответствии с вышеизложенным есть вероятность, что Ефремов отделается условным сроком, передает РИА ФАН.

Напомним, что на данный момент Михаил Ефремов отправлен под домашний арест. Судебное решение не удовлетворило тех, кто требует для артиста максимально жесткого наказания.

Автор: 10 июня 2020, 17:22 Источник: Nation News ✓ Надежный источник
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Скандалисту Ефремову – 55

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мишаня получит срок не меньше 6 лет, он был в дупелину, да ещё под наркотой, у него нет никаких смягчающих... Детей его маленьких жалко, но суд не примет это во внимание, у Захарова тоже двое...
Гость
Ответить
Если быдлоефрема не осудят по закону,уверен найдется немало людей способных наказать его по своему,по понятиям,и по законам божьим.Туда <цензура> и дорога!
aleksandr Jms
Ответить
Если русского не отучить о вождения в пьяном виде,тогда хоть наши грузовики делайте не из ФОЛЬГИ,тогда может хоть люди останутся живы.после Аварии с джипамичероки.Один в хлам,другому ничего.
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