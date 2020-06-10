Сябитова раскритиковала современные свадебные тенденции: Это не гавайская вечеринка

Роза Сябитова в инстаграм-аккаунте высказалась насчет современных свадеб. Она уверена, что молодым стоит выбирать традиционный формат праздника, чтобы угодить родственникам.

В личном блоге звезда шоу "Давай поженимся" раздает советы желающим связать себя узами брака. Также сваха консультирует по вопросам личной жизни потенциальных женихов и невест.

В среду Роза Сябитова подняла тему празднования важного дня. По мнению звезды, свадьба – это не "гавайская вечеринка", а торжество с тайным смыслом. Якобы сейчас брачующиеся забывают об этом и устраивают грандиозные тематические попойки. В старину обряд имел другое значение, и современные молодожены совсем забыли об этом.

Сваха сравнила нынешние традиции с советскими. Она добавила, что свадьбу необходимо разделять на две части: официальную и неофициальную. Первая нужна для того, чтобы выказать уважение родственникам с обеих сторон, получить символическое "благословение". А вот уже вторую часть молодые могут "гулять", как им вздумается.

Как отметила Роза Сябитова, в старину понимали, что свадьба – это объединение двух родов. И если предки давали свое благословение, новой семье жилось значительно легче. "Поэтому в торжественной части нужно представить всех родственников, выказать им уважение", – уверена сваха.