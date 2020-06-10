"Огонь": Басков пришел в восторг от подтянутой Орбакайте

Популярная певица находится в прекрасной физической форме. Кристина Орбакайте часто получает комплименты от коллег по шоу-бизнесу и поклонников.

Накануне исполнительница разместила в своем инстаграм-аккаунте фотографию, где она лежит возле бассейна. Артистка позирует в белом топе и красных шортах. "А ведь уже неделя лета пронеслась", – поделилась размышлениями звезда.

Одним из первых кадр прокомментировал певец Николай Басков. "Золотой голос России" оценил подтянутую фигуру дочери Аллы Пугачевой. "Огонь!" – написал восхищенный артист.

С ним согласились пользователи. "Время не властно над Вами", "С каждым годом все лучше", "Какая Вы красивая и стройная", "Нежность и очарование", – отметили подписчики. Один из фанатов заявил, что Орбакайте выглядит как девочка.

Напомним, что в конце мая певице исполнилось 49 лет. Чтобы поддерживать себя в форме, Орбакайте активно занимается спортом. В личном микроблоге знаменитость публикует снимки своих тренировок.

Также исполнительница соблюдает диету. Кристина Орбакайте регулярно ест зелень и овощи, пьет много воды. Кроме того, звезда не употребляет блюда, которые содержат соль.