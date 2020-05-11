"Какой красивый!": Орбакайте показала повзрослевшего сына

Кристина поздравила сына с днем рождения. Певица опубликовала снимок с наследником в "Инстаграме".

Оказывается, уже больше 10 лет прошло с тех пор, как Кристина Орбакайте делила сына с экс-супругом, предпринимателем Русланом Байсаровым. Родители через суд решали, с кем будет жить мальчик. Тогда стороны подписали мировое соглашение, по итогам которого Дени должен был продолжить обучение в школе, находящейся недалеко от дома отца, а также Орбакайте не могла подать на алименты.

Сейчас Дени живет в Лондоне. Он учится в филиале Школы бизнеса при Чикагском университете. Осенью 2019 года молодой человек окончил бакалавриат, теперь же осваивает магистратуру.

10 мая сын Кристины отмечает день рождения. В этот день Орбакайте решила опубликовать архивный снимок с наследником в своем инстаграм-аккаунте. Певица сожалеет, что не может сейчас быть рядом с ним. "Все наши планы и мечты в изоляции, но в твои 22 года это призыв к действию и новым идеям (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – написала она.

В комментариях отметились знаменитости, в том числе и бабушка Дени Алла Пугачева. Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что сын Кристины очень хорош собой. "Какой красивый парень!", "Симпотяшка", "Хорошенький", – написали фолловеры.