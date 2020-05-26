Куценко с юмором поздравил Орбакайте с днем рождения

25 мая певица и актриса Кристина Орбакайте празднует 49-летие. Среди прочих с днем рождения звезду поздравил Гоша Куценко.
Знаменитости вместе снимались в трилогии "Любовь-морковь". В ленте Гоша и Кристина играли супружескую пару. По сценарию герои меняются жизнями. Кристина изображает Андрея, запертого в теле жены, а Гоша, соответственно, помещенную в мужскую оболочку Марину.
Куценко посвятил Орбакайте пост в "Инстаграм". Артист опубликовал кадры из первой части фильма, в которых герои громко скандалят. К ним знаменитость примонтировала ролик с поздравлением.
"С днем рождения, дорогой Андрей. Ты самая красивая, талантливая и обаятельная женщина на Земле. Счастья тебе и здоровья. Всегда твой Маринка", – говорит Куценко на фоне зеленой листвы.
Отметим, что одной из первых Кристину Орбакайте поздравила мама – Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. "С днем рождения, доченька!" – написала кровиночке вокалистка.
Несколько теплых слов Кристине Орбакайте сказал отчим – Максим Галкин. Также комик сделал для падчерицы музыкальный клип и опубликовал в личном микроблоге. Основой для ролика стала новая песня Кристины "Свобода".
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Хочу ребенка мулата
Темы
Где пропала невест а покойника?
Ты помнишь Жанну Фриске?
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Мужик из интернета
Ностальгия по 80 м